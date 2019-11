Franco Cardellino ucciso a Cuba dopo rapina/ Attore morto “nel modo più assurdo”

Dramma a Cuba: l’attore e sceneggiatore italiano Franco Cardellino è stato ucciso mentre rincorreva un ladro. Il dramma si è consumato mercoledì 27 novembre 2019 a L’Avana, dove viveva da alcuni anni: secondo quanto riporta Repubblica, il torinese è stato accoltellato da uno sconosciuto che si era intrufolato nella sua abitazione. Intervistato da La Stampa, il figlioccio Samuel ha ricostruito quanto accaduto due sere fa: «Erano le sette di sera, ho sentito dei rumori e ho subito chiamato mio padre. Dopo averlo visto, lo ha rincorso per bloccarlo ma il malvivente ha estratto un coltello e l’ha colpito al fianco, lasciandolo a terra». Sottoposto a un intervento chirurgico di oltre cinque ore, per lui non c’è stato niente da fare: il 65enne aveva perso troppo sangue. Cardellino si occupava della gestione di alloggi, dati in affitto ai turisti, e tante persone gli stanno rendendo omaggio sui social network.

FRANCO CARDELLINO UCCISO A CUBA

«Ci ha lasciati nel più assurdo e ingiusto dei modi. Ricorderemo sempre con grande affetto questo “corsaro” della vita e dello spettacolo. Tra i primi insegnanti della scuola di Cirko Vertigo, ha sempre rubato attimi alla vita ed ora è stata proprio la vita a portarlo via, troppo presto», le parole di Paolo Stratta ai microfoni de La Stampa. Ex insegnante della scuola Cirko Vertigo di Grugliasco, Franco Cardellino era stimato da tante persone e, come dicevamo, sul web in molti gli stanno rendendo omaggio. «L’ultima volta che ho visto Franco si era appena esibito al Biella, al Piazzo, qualche anno fa. Mi ha guardato disperato e mi ha detto “E’ un pubblico difficile questo di Biella, il più difficile che abbia mai incontrato”. Si, hai ragione Franco, è difficile, per tante ragioni… poi ti spiegherò… Vola in alto Franco e veglia su di noi», il toccante ricordo di Manuela Tamietti.

