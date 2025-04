Sabina Ciuffini è stata un’attrice icona degli anni ’70. La sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori, e di lei sappiamo che ha avuto un unico grande amore: il marito Franco Ceccarelli. Una storia iniziata per caso, che Ciuffini ha definito in passato “un colpo di fulmine”, scoccato durante una giornata al mare. È lì che i due si sono incontrati e dove ha avuto inizio la loro storia d’amore.

Sabina ha raccontato di aver conosciuto colui che sarebbe diventato suo marito grazie ad alcuni amici, durante una vacanza in Sardegna. In un gruppo di ragazzi, la showgirl e attrice ha notato subito Ceccarelli ed è scoccata la scintilla. Sabina Ciuffini e Franco Ceccarelli hanno iniziato una relazione che è culminata con un matrimonio e la nascita di due figli, Iacopo e Ilaria.

Perché Franco Ceccarelli e Sabina Ciuffini si sono lasciati: le dichiarazioni dell’attrice

Ma, dopo sette anni insieme, i due hanno deciso di lasciarsi. È stata proprio la Ciuffini a raccontare che, degli anni che sono rimasti insieme, in realtà solo due sono stati davvero d’amore, “poi abbiamo resistito per altri cinque”, ha rivelato. A portare al triste finale, come raccontato dalla donna, sono stati soprattutto i diversi interessi e i percorsi di vita totalmente distanti. “Lui voleva girare il mondo, voleva seguire il buddismo e ho cresciuto i bimbi da sola. L’esclusiva non si chiede, si pretende rispetto e protezione”, ha raccontato la donna, qualche tempo fa, nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nonostante il mancato lieto fine, Ciuffini ha ammesso di non essersi mai pentita di nulla. Oggi l’ex showgirl e attrice sarebbe single.