Franco Chiaravalle, marito Maria Nazionale/ “Eravamo felici, poi la malattia…”

Franco Chiaravalle è stato il marito di Maria Nazionale, la cantante partenopea ospite dell’ultima puntata del 2019 di Vieni da me, il salotto di Caterina Balivo. La cantante napoletana si è raccontata a cuore aperto ripercorrendo la sua carriera, ma anche la sua vita privata soffermandosi in particolare sul matrimonio con Franco, l’uomo che ha sposato e con cui ha costruito una bellissima famiglia. Tutto andava alla grande, un amore grande, grandissimo che ha visto la coppia allargare la famiglia visto che è nato un figlio di nome Antonello, che oggi ha 24 anni. All’improvviso però Franco si è ammalato di neuplasia al polmone. Una terribile malattia che se le è portato via lasciando la cantante ed attrice da sola a dover crescere un figlio. “Eravamo felici, ma quando me te l’aspetti il destino ti chiede il conto: mio marito si è ammalato, di un male incurabile” ha raccontato la diva della canzone napoletana che si è ritrovato così a dover fare i conti con il destino. Purtroppo il suo amato Franco non è riuscito a guarire: “nel 2000 ci ha lasciati. Aveva solo 67 anni”. Dal loro amore è nato Antonello, il figlio tanto amato di cui hai raccontato: “con un figlio piccolo una donna deve tirare fuori il meglio di sé, anche nel peggio. E’ quello che ho fatto, sono andata avanti, anche se è stato difficile, ma ce l’ho fatta: Antonello è cresciuto bene”. Oggi la cantante ha ritrovato la serenità accanto ad un altro uomo di nome Franco Sigillo: “ci siamo conosciuti per lavoro. Mi serviva un musicista per i miei concerti in teatro e un’amica in comune ci ha messi in contatto. Ormai stiamo insieme da dieci anni e ci lega, oltre all’amore, una sintonia totale”.

