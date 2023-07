Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, chi sono ex mariti di Anna Oxa/ Drammi, figli e divorzi

Chi sono i mariti di Anna Oxa? Tre matrimoni e un altro grande amore

Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Anna Oxa ha avuto degli amori molto importanti. La celebre cantante si è sposata tre volte e tre volte ha poi divorziato. Il primo matrimonio si è celebrato col musicista Franco Ciani, quando Anna era ancora 20enne. I due sono stati insieme dal 1982 al 1989, anni in cui la carriera della cantante era da poco esplosa. Franco è stato un importante produttore musicale, musicista e autore di alcuni dei successi della Oxa, come ‘Ti lascerò’ e ‘È Tutto un Attimo’.

Dopo il divorzio tra i due è continuato il sodalizio professionale, ma il 3 gennaio 2020 Franco Ciani si è tolto la vita. Prima del secondo matrimonio, Anna Oxa ha avuto un’importante storia d’amore con Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls.

Anna Oxa, i figli avuti con Gianni Belleno e l’ultimo matrimonio

Anna e Gianni sono stati insieme dal 1989 al ’99 ed è da lui che la cantante ha avuto i suoi due figli, Francesca e Qazim. Nel 1999 finisce definitivamente la storia con Bellenno e Anna sposa poco dopo Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro. Una storia, anche questa, destinata al divorzio. Il terzo ed ultimo matrimonio della cantante è stato quello con Marco Sansonetti, una sua ex guardia del corpo. Un rapporto tuttavia durato molto meno dei precedenti, visto che i due sono stati insieme solo per due anni, dal 2006 al 2008. Da allora non si hanno notizie su un nuovo amore per Anna Oxa che, ripetiamo, è molto legata alla sua privacy.

