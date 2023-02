Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, chi sono gli ex mariti di Anna Oxa/ Amori e divorzi

Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, chi sono gli ex mariti di Anna Oxa

Nel passato sentimentale di Anna Oxa amori e matrimoni, ma anche divorzi e una morte di cui lei stessa ha parlato durante un’intervista a Live – Non è la d’Urso nel 2020. Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti sono gli ex mariti dell’artista, e il primo è scomparso in circostanze tragiche proprio nello stesso anno. Anna Oxa ha avuto due figli dall’ex compagno, lo storico batterista dei New Trolls Gianni Belleno, li ha chiamati Francesca e Qazim e di loro ha parlato in una intervista del 2021 ai microfoni del Corriere della Sera.

Franco Ciani è stato il primo marito di Anna Oxa, noto paroliere, produttore e cantautore classe 1957 sposato con la cantante fino al 1989. È famoso anche per essere autore di grandi successi musicali: tra le canzoni firmate da lui spiccano brani come Ti lascerò (che portò Anna Oxa a vincere Sanremo ’89 in coppia con Fausto Leali), È tutto un attimo e Quando nasce un amore. Il secondo marito di Anna Oxa è Behgjet Pacolli, imprenditore e politico kosovaro a cui sarebbe stata legata fino al 2002. Il matrimonio fu celebrato a Lugano il 25 settembre 1999. Il terzo marito di Anna Oxa è stato Marco Sansonetti, sposato nel 2006 e con lei fino al 2008.

Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti ex mariti Anna Oxa, il primo morto tragicamente…

Anna Oxa non ha mai amato esporre al pubblico la sua vita privata e il rapporto con gli ex mariti Franco Ciani, Behgjet Pacolli e Marco Sansonetti, ma in una intervista del 2021, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato brevemente del suo percorso sentimentale e di come le cronache rosa si siano interessate alla sua sfera personale: “I media non vogliono sapere di Anna Oxa, vogliono creare la loro storia di Anna Oxa. Ma quella non è la mia storia, è l’immagine che mi attribuite. (…) Un giorno ho detto in tv: ‘Mi sono divorziata e ancora mi parlate dei miei mariti, non sapete staccarvi dalle cose inutili (…) I matrimoni sono stati parte di cose che vivevo in quel momento…“.

Intervistata da Barbara d’Urso nel programma Live, Anna Oxa ha inoltre affrontato un punto molto delicato che riguarda il primo degli ex mariti, Franco Ciani, morto tragicamente all’età di 62 anni, nel 2020, con un gesto estremo. Secondo quanto ricostruito, Franco Ciani si sarebbe tolto la vita e la cantante ha parlato così del loro passato insieme e del suicidio dell’ex marito: “Ha scritto i testi di alcuni miei brani con altri (…) Mi sono divorziata e sono passati tanti anni, ma Franco ha iniziato questo lavoro attraverso le mie canzoni (…). È un mondo abbastanza particolare, dove ci sono delle difficoltà, non so che vita conducesse Ciani, mi è sembrato così strano, un atto molto forte questa decisione che lui ha preso…”.











