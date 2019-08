Franco Columbu è morto/ Addio al culturista, storico trainer di Arnold Schwarzenegger

Dramma nel mondo del culturismo: Franco Columbu è morto oggi, venerdì 30 agosto 2019, nella sua Sardegna. L’ex Mister Olympia ha avuto un incidente in mare a San Teodoro e, nonostante il repentino intervento dei sanitari, non c’è stato niente da fare: ricoverato in ospedale a Nuoro, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso all’età di 78 anni. Un lutto per la Sardegna e per il mondo del body-building, con Columbu che ha scritto pagine importanti della storia del movimento italiano ma non solo: il campione di Ollolai, anche grazie agli ori vinti nel 1976 e nel 1981, era un culturista di fama mondiale e nel corso della carriera ha stretto amicizia anche con Arnold Schwarzenegger, un rapporto di affetto che andava oltre la semplice attività da trainer.

FRANCO COLUMBU E’ MORTO: AVEVA 78 ANNI

Nato il 7 agosto del 1941 a Ollolai, Franco Columbu ha iniziato la sua avventura nel mondo del culturismo dopo aver fatto il manovale in Germania e aver iniziato l’avventura nel mondo del pugilato. Nel 1965 incontrò Arnold Schwarzenegger a Monaco e da lì nacque un’amicizia destinata a non svanire mai. Alto 165 centimetri, Columbu è riuscito ad entrare nell’Olimpo del body-building grazie alla sua grande forza di volontà e ad un sensazionale sviluppo dorsale. Come dicevamo, dopo essere stato eletto Mister Universo e Mister Mondo, nel 1976 e nel 1981 ha raggiunto i traguardi più importanti: parliamo dei titoli di Mister Olympia, unico italiano nella storia. Ma non solo: Columbu detiene una lunga serie di primati mondiali che per molto tempo non verranno battuti. Oltre a quella da culturista, Columbu ha iniziato una carriera da attore: ricordiamo le sue interpretazioni in Conan il barbaro, Temrinator e Un poliziotto sull’isola.

