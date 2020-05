FRANCO CORDERO, E’ MORTO/ Il giurista “anti-Berlusconi” che inventò “Il Caimano”

Pubblicità

E’ morto a 92 anni Franco Cordero, stimato giurista e figura di primo piano della cultura italiana contemporanea. Cordero ha passato molti anni in prima linea occupandosi di diritti civili e analizzando la figura retorica oppressiva del potere. Nato a Cuneo nel 1928, alla sua attività di giurista ha abbinato quella di romanziere, realizzandone alcuni particolarmente di spessore come Opus, Bellum civile, L’armatura che hanno contribuito a forgiare uno stile divenuto riconoscibile in tutto il mondo. Fu allievo di Giuseppe Greco e docente in diverse Università italiane, tra le quali vanno citate Trieste, Torino e Roma, la città dove ha terminato ormai quasi vent’anni fa, nel 2002, la sua carriera accademica. L’esperienza che l ha maggiormente contraddistinto e in cui si è probabilmente più identificato è stata comunque l’insegnamento alla Cattolica di Milano, allora diretta da Agostino Gemelli, iniziato nel 1960. Da anticonformista, Cordero entrò in conflitto con le autorità ecclesiastiche, fino a subire l’espulsione dalla Cattolica e l’allontanamento dalla cattedra dopo la realizzazione del romanzo “Genus“, una vicenda che sulle pagine dei quotidiani italiani e stranieri venne ricordata come “caso Cordero”.

CORDERO, LO SCONTRO CON LE AUTORITA’ ECCLESIASTICHE

Sicuramente l’essere entrato in conflitto con la parte più conservatrice della gerarchia ecclesiastica procurò diversi problemi a Cordero che riuscì però a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel bel mezzo delle controversie, venendo attaccato dagli ambienti confessionali ma diventando per altri una bandiera di indipendenza e di libero pensiero. In tutto questo la sua attività da giurista innovativo è andata avanti, fino ad arrivare a un vero masterpiece della tecnica giuridica, il manuale di procedura penale da lui realizzato divenuto un punto di riferimento e ristampato numerose volte, riferimento essenziale per gli studi di diritto a tutt’oggi per molti giovani studenti. Le sue polemiche con Silvio Berlusconi, negli anni più recenti, hanno riempito le pagine dei giornali ma a lui si deve soprattutto la definizione di “Caimano” che contraddistinse in maniera estremamente limpida il berlusconismo e che venne ripresa da Nanni Moretti nel celebre film del 2006. Fino alla fine Cordero è stato protagonista della cultura italiana, un ambiente che lui stesso aveva più volte definito “al collasso“.

