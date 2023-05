Franco Cordova e Piero Pedrini/ Chi sono l’ex marito e il compagno di Marisa Laurito

Franco Cordova, ex marito di Marisa Laurito: un matrimonio brevissimo

Marisa Laurito ha sempre vissuto l’amore nel segno della libertà e, nel corso della sua vita, ha avuto un matrimonio (naufragato sul nascere) e una relazione ultra-ventennale che dura tutt’ora. L’attrice e conduttrice, reduce dai grandi festeggiamenti per la vittoria del Napoli nel campionato di Serie A, è ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Si racconterà a tutto tondo tra carriera e vita privata, che l’ha vista legarsi sentimentalmente prima a Franco Cordova e poi a Piero Pedrini.

Marisa Laurito/ “Sento la necessità oggi di grandi madri, quelle di una volta”

Il matrimonio con Cordova, ex calciatore, è stato celebrato nel 2001 ma è durato pochissimi mesi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva spiegato cosa non aveva funzionato: “È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale“.

Marisa Laurito si è spogliata dopo lo scudetto del Napoli?/ L'attrice promette che...

Marisa Laurito e Piero Pedrini: come si sono conosciuti

Archiviata quella breve ma intensa storia d’amore con Franco Cordova, Marisa Laurito è ora felicemente fidanzata con il suo compagno, Piero Pedrini, da oltre 20 anni. Nel salotto di Caterina Balivo aveva così parlato della relazione con l’imprenditore, che conobbe grazie al suo storico amico Renzo Arbore: “Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’… Io soffrivo pene d’amore, allora Renzo mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono”. E io gli dissi che glielo avevo già dato”.

Marisa Laurito sullo scudetto del Napoli/ "Se vince vado in giro nuda avvolta solo dalla bandiera"

Una relazione che non si è mai tradotta in un matrimonio: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA