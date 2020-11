Franco Cordova e Pietro Perdini, ex marito e compagno Marisa Laurito/ “Sono libera..”

Marisa Laurito sarà ospite a Oggi è un altro giorno per ricordare l’amico e idolo Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro non è l’unico uomo della sua vita visto che nel cuore dell’attrice c’è stato spazio per un marito (con matrimonio e divorzio lampo) e attualmente anche per un compagno che ama, che la rispetta e la lascia libera di vivere la vita come meglio crede. Lui è Pietro Perdini, suo compagno ormai da quasi 20 anni, ma ancora non suo marito, non legalmente, mettiamola così. Proprio su questo punto l’attrice ha chiarito che non hanno fretta e che fino agli 85 anni c’è sempre tempo per queste cose. A parte la battuta, Marisa Laurito ha rivelato: “L’unica cosa certa è che ci sposeremo sicuramente sul mare”, un elemento naturale per entrambi. Il merito di Pietro è quello di averla corteggiata nonostante le pene d’amore che stava soffrendo al momento del loro primo incontro.

Franco Cordova e Pietro Perdini, ex marito e compagno Marisa Laurito a Oggi è un altro giorno

Ma chi è Pietro Perdini? Il compagno della celebre attrice Marisa Laurito è celato dietro un velo di privacy e mistero e le poche cose che sappiamo è proprio quelle che la Laurito ha raccontato rivelando che ormai Pietro è in pensione ma “Vendeva utensili da cucina in tutto il mondo.. È stato un leader del settore”. Tutt’altro lavoro, quindi, rispetto a quello del marito di Marisa Laurito, l’ex calciatore Franco Cordova, con il quale è stata sposata solo 3 mesi tra il 2001 e il 2002. Di lui non ha mai voluto parlare male ma ha precisato che tra il fidanzamento e il matrimonio è cambiato un po’ e che era restio a farla lavorare: “Io e Franco Cordova? Eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto. Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina”.



