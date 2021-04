Franco Cordova, ex marito Marisa Laurito/ “Ci abbiamo provato, ma non è andata bene”

Marisa Laurito è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, l’attrice si racconterà senza filtri parlando anche della sua vita privata. Nel passato della Laurito c’è un matrimonio lampo, quello con Franco Cordova, ex calciatore che, nel corso della sua carriera, ha giocato nell’Inter, nella Roma, nella Lazio e così via. Franco Cordova e Marisa Laurito si sposarono nel 2001. Il loro matrimonio, però, dalla stessa Laurito, è stato un matrimonio lampo durato solo fino all’anno successivo. A separare la coppia sarebbero state le diversità caratteriali e una diversa visione della vita come ha spiegato l’attrice proprio ai microfoni di Serena Bortone nell’intervista rilasciata durante la puntata trasmessa il 28 dicembre 2020.

Piero Pedrini, compagno di Marisa Laurito/ 20 anni insieme grazie a Renzo Arbore

Franco Cordova e Marisa Laurito: perchè il matrimonio è finito

Perchè è finito il matrimonio tra Franco Cordova e Marisa Laurito? A svelarlo è stata la stessa Laurito che ha raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno i motivi che hanno portato lei e l’ex calciatore a dirsi addio. “Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo eravamo diversi caratterialmente. Ci abbiamo provato, ma non è andata bene. Lui pensava di potermi domare ma era impossibile. Era un po’ restio al fatto di farmi lavorare, ci siamo lasciati di comune accordo”, ha raccontato la Laurito che oggi vive una storia d’amore con l’imprenditore Pietro Perdini. Ospite di Serena Bortone della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, la Laurito svelerà nuovi dettagli?

LEGGI ANCHE:

MARISA LAURITO/ “Renzo Arbore mi ha presentato Piero quando stavo male” (Verissimo)Pietro Perdini, compagno Marisa Laurito/ Lei: “È un uomo che mi lascia libera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA