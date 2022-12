Franco Cordova, ex marito Marisa Laurito/ “Mai creduto al matrimonio, ma con lui…”

Franco Cordova, chi è l’ex marito di Marisa Laurito

Prima di incontrare Pietro Perdini e innamorarsi di lui, Marisa Laurito è stata sposata con Franco Cordova. Il loro, tuttavia, è stato un matrimonio lampo. Dopo soli tre mesi dal fatidico sì, infatti, l’attrice ha scelto di chiudere subito quel capitolo tornando a camminare da sola non riuscendo ad essere davvero se stessa con il matrimonio. All’amore eterno coronato dal matrimonio, la Laurito, in realtà, non ha mai creduto davvero.

Tuttavia, fidanzata e innamorata di Franco Cordova, decise di sposarsi non immaginando che il tutto sarebbe durato solo tre mesi. Franco Cordova era un calciatore con cui la Laurito ha vissuto una storia importante. I due, tuttavia, non hanno avuto figli.

Le parole di Marisa Laurito sull’ex marito Franco Cordova

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marisa Laurito ha parlato sia dell’attuale compagno Pietro Perdini con cui fa coppia fissa da più di vent’anni, sia dell’ex marito Franco Cordova svelando il motivo per cui decise di sposarsi pur non credendo nel matrimonio.

“A sposarmi non ci avevo mai pensato sul serio, ma con Franco eravamo stati fidanzati 7 mesi e alla fine capitolai. È stato il mio unico marito per soli tre mesi. Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni” le parole al Corriere della Sera.

