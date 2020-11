Franco Cordova, ex marito Simona Marchini/ “Un gentiluomo dell’Ottocento, romantico”

Nella vita amorosa di Simona Marchini c’è stato un uomo molto importante che ha poi sposato: Franco Cordova. Le nozze risalgono al 1970, al tempo Cordova era capitano della Roma, la squadra diretta da suo padre. Il loro matrimonio è durato circa 10 anni, fino al 1980 quando una profonda crisi li ha poi definitivamente separati. In un’intervista rilasciata a Vieni da me lo scorso anno, la Marchini ha raccontato delle avances che al tempo ricevette da parte di colui che sarebbe diventato suo marito: “Lui mi corteggiò come un gentiluomo dell’Ottocento: è stato romanticissimo. Io arrivavo da una storia tritata, avevo voglia di vivere una cosa fresca e giovane.” I due, dopo alcuni alti e bassi, alla fine hanno deciso di sposarsi.

La fine del matrimonio tra Franco Cordova e Simona Marchini

“Dopo un anno l’ho sposato, al matrimonio sono arrivati in massa i tifosi della Roma: un inferno, c’erano tutti i cartelloni fuori dalla chiesa”, ha raccontato ancora Simona Marchini, ricordando proprio il giorno delle nozze con Franco Cordova. Tuttavia dopo qualche tempo i due hanno dovuto affrontare pesanti difficoltà. La Marchini a Caterina Balivo ha infatti raccontato che: “La cosa più dolorosa della mia vita è aver perso 4 bambini: è stato terribile”. Questo ha causato inevitabilmente una frattura tra i due coniugi, culminata in una separazione. Un momento superato da entrambi solo grande all’impegno nel lavoro.



