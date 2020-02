Franco Del Prete è morto/ Addio al batterista dei Napoli Centrale, aveva 76 anni

Addio ad uno degli esponenti di punta del neapolitan power: Franco Del Prete è morto ieri sera all’età di 76 anni. Nato a Frattamaggiore, il musicista napoletano è stato tra i fondatori degli Showmen, per poi diventare volto di punta dei Napoli Centrale. Nel corso della sua carriera è stato anche un importante paroliere, mettendosi al servizio di artisti del calibro di James Senese, Eduardo De Crescenzo e Sal Da Vinci. Infine, evidenzia Il Mattino, ha chiuso la sua carriera dando vita alla band Sud Express. Un uomo di musica a tutto tondo, basti pensare alla sua dedizione per la trasmissione della conoscenza in aiuto dei più giovani. Repubblica riporta che la sua casa di Frattamaggiore è sempre stata aperta per chi aveva voglia di imparare ed è grazie a lui che decine di ragazzi hanno scoperto e amato la batteria.

FRANCO DEL PRETE E’ MORTO, OGGI I FUNERALI

Un grande lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo, considerando che Franco Del Prete ha collaborato con grandi artisti anche da batterista: pensiamo a Gino Paoli per “Ha tutte le carte in regola”, ma anche alle collaborazioni con Lucio Dalla, Raiz (Almamegretta), Zulù (99 Posse), Tullio De Piscopo, Peppe Barra, Enzo Avitabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network, queste le parole del critico musicale Renato Marengo: «Una tristissima notizia per la musica, per Napoli , per la storia del nostro Rock, per tutto il Napule’s Power per il Mondo della musica. Leggo che ci ha lasciati Franco Del Prete, dei grandi Showmen, di Napoli Centrale della grande scuola napoletana di batteria. Mio grande amico da quasi 60 anni. Poeta, musicista, Artista. Un grande dolore, Franco!». Il Roma rende noto che i funerali di Franco Del Prete si terranno oggi, 14 febbraio 2020, alle ore 15 nella cattedrale di San Sossio a Frattamaggiore.

