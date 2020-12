Franco Di Mare: “Mauro Corona ha problemi con l’alcol”/ Imbarazzo in Vigilanza Rai…

Il caso Mauro Corona, escluso da Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Bianca Berlinguer, continua a tenere banco in casa Rai. L’ultimo capitolo della vicenda è stato riportato da Dagospia che ha pubblicato le presunte dichiarazioni che Franco Di Mare, direttore di Raitre, avrebbe fatto durante la sua audizione in Rai. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, davanti alla Commissione di Vigilanza, avrebbe detto: «Corona ha problemi con l’alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai, gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l’alcol e ha bisogno di essere accompagnato in una comunità di recupero». Parole durissime quelle che Franco Di Mare avrebbe pronunciato contro Mauro Corona che, pochi giorni fa, su Facebook, si era scagliato a sua volta contro il direttore di Raitre.

MAURO CORONA E FRANCO DI MARE, BOTTA E RISPOSTA A DISTANZA

Le parole che Franco Di Mare avrebbe pronunciato davanti alla Commissione di Vigilanza della Rai contro Mauro Corona, secondo quanto scrive Dagospia, avrebbero provocato “Imbarazzo in Vigilanza tra i consiglieri di destra e sinistra che hanno contestato a Di Mare la sua versione su Corona”. Pochi giorni fa, su Facebook, Mauro Corona, ha scritto: “Conosco il vecchio lupo Di Mare, Franco, dai tempi del Premio Bancarella (2011) quando era finalista assieme a me. Si professava amico e ancora lo afferma. Dopo la sciagurata puntata al becchime, chiesi all’amico una possibilità sulla stessa rete per porgere le scuse a Bianca Berlinguer e ai telespettatori. Mi rispose con un messaggio che riporto di seguito tale e quale. In modo che chi segue questa pietosa vicenda capisca con che razza di amico ho avuto a che fare“.





