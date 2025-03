Franco e Andrea Antonello, da I bambini delle fate alla polemica su Rai

Un padre imprenditore che ha dedicato la sua vita al figlio autistico e con un sorriso enorme sempre stampato sulle labbra. Questa la storia di Franco e Andrea Antonello, conosciuti in tutta Italia e non solo per il loro impegno sociale con “I bambini delle fate“, associazione fondata al fine di offrire un supporto ai ragazzi autistici. I due sono diventati famosi sul web dopo che Franco, il papà, ha deciso di intraprendere un viaggio in moto attraversando gli Stati Uniti con Andrea, messo alla prova in tutte le difficoltà del caso.

Da qui, il libro “Se ti abbraccio non avere paura“, best seller che ha commosso milioni di italiani grazie alle chicche presenti nel romanzo. Si tratta del racconto del viaggio più straordinario della loro vita, che dimostra come l’autismo non sia altro che un diverso “sistema operativo” mentale. Eppure, poco tempo fa Franco Antonello era finito al centro delle polemiche, quando su Rai aveva parlato in modo offensivo nei confronti della comunità autistica, definendo tale neurodivergenza come una “tragedia”. Diciamocelo, la sua narrazione è poco aggiornata, anche perchè il suo Andrea non è solo autistico, ma ha anche problemi cognitivi.

Franco e Andrea Antonello, i progressi nell’autonomia del figlio

Tutti i giorni Franco e Andrea Antonello si impegnano per portare avanti il loro progetto de I Bambini delle Fate. Grazie all’aiuto di migliaia di aziende e imprenditori italiani che offrono il loro contributo, è possibile avere “fate” (educatrici) sparse in tutta Italia al fine di regalare un momento di felicità e pace anche ai ragazzi autistici. In tutto ciò, Andrea fa tanti progressi: diventa sempre più autonomo nel vivere da solo e impara a modo suo ad esprimersi e a vivere una vita felice.