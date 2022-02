Franco e Carmela come Alex Belli e Soleil a Uomini e Donne/ “C’è amicizia artistica…”

Dopo il momento dedicato a Ida Platano e Alessandro, la puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio, è stato dedicato al confronto tra Franco e Carmela. Quest’ultima, dopo essersi presentata in trasmissione per conoscere Franco, dopo la decisione di quest’ultimo di non conoscerla, era tornata a casa. Dopo l’ultima puntata in onda, tuttavia, la signora Carmela ha contattato nuovamente la redazione a cui ha raccontato di essere stata messa in stand by da Franco. Secondo quanto raccontato da Carmela, Franco le avrebbe chiesto di aspettarlo: “Mi ha lasciata in panchina chiedondimi di aspettare l’evoluzione della sua conoscenza perchè non riesce a dedicarsi a due donne contemporaneamente, ma io non lo accetto perchè così mi fai perdere le staffe“, ha detto la signora Carmela.

“Magari Franco voleva un’amicizia”, commentano Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Sì, un’amicizia artistica come Alex Belli e Soleil Sorge del Grande Fratello Vip”, ribatte la signora Carmela scatenando le risate degli altri presenti in studio.

Franco e Carmela come Alex Belli e Soleil Sorge: il cavaliere di Uomini e Donne smentisce

“Quando parli di amicizia artistica come quella tra Alex Belli e Soleil al Grande Fratello, c’è stato anche un approccio fisico?“, chiede Maria De Filippi con la signora Carmela che parla di un feeling. Il signor Franco, però, smentisce la versione della signora Carmela. “Non volevo dire quello che sto per dire, ma ora devo farlo”, esordisce il signor Franco.

“Tu vuoi restare a tutti i costi nel programma e quando ti ho detto di non essere interessato a te, ma di volere un’amicizia perchè ti trovavo simpatica, mi hai chiesto di dire alla redazione che volevo risentirti. Ora non voglio più neanche un’amicizia”, dice il cavaliere. “Lui non conferma niente quindi vuol dire che stai mentendo?”, chiede Tina Cipollari che sembra non credere alla versione della signora.

