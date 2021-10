Franco e Francesco Oppini, ex marito e figlio Alba Parietti/ “Rapporto altalenante”

Franco e Francesco Oppini sono l’ex marito e il figlio di Alba Parietti. Il settantunenne di Quistello è un noto cabarettista, attore, cantante e comico, nonché storico componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli. L’uomo è stato sposato per diversi anni con la showgirl e all’epoca la rottura sorprese tutti in quanto erano una delle coppie più amate dal pubblico. Tra i motivi della separazione non sembrano esserci particolari accadimenti, anche se una volta Alba Parietti aveva fatto capire di essersi sentita trascurata e data per scontata.

“E’ l’errore più grave che possa fare un uomo”, aveva spiegato. Benché la loro storia d’amore sia finita, i due sono rimasti in ottimi rapporti dopo aver messo da parte alcune vecchie ruggini. Non potrebbe essere diversamente dato che comunque si stimano molto e sono genitori di Francesco Oppini, che con Alba ha instaurato un rapporto autentico.

Franco e Francesco Oppini, l’ex marito punzecchia Alba Parietti: “Non la guardo a Tale e Quale show”

In una intervista riportata da Libero Quotidiano, Franco Oppini ha ammesso di non seguire più le gesta della sua ex moglie Alba Parietti, quest’anno impegnata nel programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show: “Sono molto impegnato con il teatro”; ha tagliato corto lui. “Non la sto seguendo. Penso che Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina siano molto più interessanti”, la sua stoccata. Dal 2003 fa coppia fissa con l’astrologa Ada Alberti, con la quale si è risposato. Sul rapporto con suo padre e sua madre, Francesco Oppini ha raccontato a Domenica Live: “Credo di avere due genitori sani, una cosa che non è scontata. Ho due genitori che hanno un rapporto altalenante ma siamo anche una famiglia allargata”.

