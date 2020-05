Franco e Michael Terlizzi a Pomeriggio 5/ L’ex pugile “2 mesi con mia moglie, basta!”

Pubblicità

Tanti ospiti nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso apre il collegamento con Michael Terlizzi e suo padre Franco, che salutano la conduttrice dal divano di casa. Prima di entrare nel dettaglio della loro quarantena, la conduttrice regala ai due un video che riassume quella che è stata l’avventura di Michael al Grande Fratello. Un momento molto apprezzato dal modello e aspirante attore, che ringrazia Barbara per quei momenti indimenticabili: “Grazie davvero Barbara per tutti questi ricordi, davvero bellissimi.” È proprio la D’Urso poi a sottolineare che, in effetti, questa quarantena è stata per lui una sorta di nuovo Grande Fratello. Michael infatti conferma: “Effettivamente è proprio questo… ho rifatto una sorta di Grande Fratello senza telecamere. La quarantena l’ho passata con mio padre che ha cucinato dalla mattina alla sera.”

Franco Terlizzi a Pomeriggio 5: “Quarantena con mia moglie Ketty, stateci voi!”

La parola passa poi proprio a Franco Terlizzi. L’ex pugile interviene a Pomeriggio 5 svelando che la sua quarantena non è stata poi così semplice. Perché? A causa di sua moglie Ketty: “Purtroppo c’era anche mia moglie. – ha esordito ironico Terlizzi – State voi due mesi con mia moglie! Mi alzavo la mattina ‘lavati le mani’, dopo dieci secondi ‘lavati le mani’, dopo altri 40 secondi ‘lavati le mani’. Sono arrivato che non ce la facevo più! State voi 2 mesi con lei!” ha concluso, tra le risate di Michael e della D’Urso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA