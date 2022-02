Franco ed Enza, Uomini e Donne/ “Le ho proposto un massaggio…”

Dopo le discussioni tra Gemma Galgani e Nadia Marsala e successivamente tra Alessandro e Pinuccia, la puntata di Uomini e Donne del 22 febbraio è andata avanti con il confronto tra Franco ed Enza. Il cavaliere del trono over, dopo aver conosciuto la signora Enza giunta in trasmissione esclusivamente per lui, ha deciso di portare avanti la conoscenza. Nessuna appuntamento serale importante per Franco ed Ena, ma la proposta di un massaggio da parte del cavaliere.

“E’ il mio modo di approcciare”, svela il cavaliere che, contrariamente alle precedenti puntate del dating show di canale 5, non attira le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, divertiti dalla proposta del massaggio.

Tra Franco ed Enza spunta Stefano a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Franco ed Enza, consapevole che la conoscenza tra i due sia appena iniziata e che non ci sia ancora un rapporto importante, Stefano, altro cavaliere del trono over, ammette di essere molto interessato alla signora Enza. “Mi piace la sua eleganza, il suo atteggiamento”, spiega il cavaliere. La signora Enza ringrazia e non nasconde di apprezzare molto i complimenti ricevuti dal signor Stefano.

Nella conversazione interviene Gemma Galgani che spiega di aver notato l’interesse per Stefano nei confronti di Enza sin dalla scorsa puntata. Cosa accadrà, dunque? Enza deciderà di portare avanti solo la conoscenza con Franco o accetterà di conoscere anche Stefano? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

