Franco Fasano, chi è?/ Autore di “Io amo”. Il figlio Emanuele sulle sue orme

Franco Fasano, la carriera: Sanremo e i dischi

Il cantautore Franco Fasano, al secolo Gianfranco Tommaso Fasano, è nato ad Albenga il 30 giugno 1961. Ben istradato dal padre Antonio, a tredici anni fonda la sua prima band, La bella età. Ha esordito nel 1981 al Festival di Sanremo con il brano “Un’isola alle Hawaii”. Successivamente ha partecipato ad altre tre edizioni del festival, classificandosi secondo nel 1990 con “Vieni a stare qui”, alle spalle di Marco Masini. Nello stesso anno è uscito il primo disco “Un cielo che non sai”, seguito da “Tempo al tempo” nel 1992, “Qualunque sia la verità” (1994), “Scherzando scherzando” nel 2000 e “fff – FORTISSIMISSIMO” nel 2012. Nel corso della sua carriera Fasano ha composto innumerevoli canzoni. Alcune le ha interpretate in prima persona, altre sono state lanciatie da grandi artisti, come: Mina, Anna Oxa, Fausto Leali, Drupi, Peppino Di Capri, Fiordaliso, Iva Zanicchi e Plastic Bertrand. Ha scritto canzone anche per il mondo dei bambini, interpretate da Cristina D’Avena e i protagonisti dello Zecchino d’Oro (come “È meglio Mario” che si aggiudica il primo posto nel 1996).

Franco Fasano: la canzoni più famose

Franco Fasano ha firmato alcuni tra i più grandi successi di Fausto Leali: “Io amo”, “Mi manchi” e “Ti lascerò” (canzone interpretata da Anna Oxa e dallo stesso Leali che si aggiudicò la vittoria al Festival di Sanremo 1989. E ancora: “Regalami un sorriso” e “Un uomo in più” (Drupi), “L’ultimo gesto di un clown”, “Non si può morire in eterno”, “Certe cose si fanno”, “Matrioska” (Mina). Tra i brani da lui composti anche “La luna”, originariamente scritto nel 1995 per Mia Martini ma che purtroppo l’artista scomparsa non è mai riuscita a incidere. Il 16 dicembre 2014 è uscito il brano “Non lasciare Roma”, canzone inedita incisa da Nino Manfredi nel 1999. Franco Fasano si è sposato e ha due figli: Emanuele, nato nel 1994 e Dalia, nata nel 1996. Il figlio Emanuele ha seguito le orme del padre nel mondo della musica. La vigilia di Natale 2015 ha suonato un pianoforte alla Stazione Centrale di Milano, la sua esibizione è stata ripresa da un cellulare e pubblicata su Facebook, diventando così ‘il pianista della stazione’. La sua performance è stata vista da Caterina Caselli che pubblica, nel 2017, l’EP “La mia ragazza è il piano“.

