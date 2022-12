Franco Frattini, com’è morto?/ Presidente Consiglio di Stato lottava contro un tumore

Franco Frattini è morto oggi, sabato 24 dicembre 2022. Grave lutto per il mondo politico italiano, che si ritrova a piangere la scomparsa prematura del presidente del Consiglio di Stato, deceduto al Policlinico Gemelli di Roma a soli 65 anni d’età. Frattini era ricoverato per un tumore, contro il quale lottava da tempo. Nel corso della sua carriera politica era stato ministro degli Esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011), poi commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso I dal 2004 al 2008. Inoltre, dal 2012 – dunque da dieci anni – era presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale.

Maxi Jazz, morto cantante Faithless a 65 anni/ "Si è spento serenamente nel sonno"

Non sono noti ulteriori dettagli circa la morte di Franco Frattini, annunciata sui social da Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e sottosegretario di Stato alle Comunicazioni nel governo Berlusconi II. Queste le sue parole: “Franco non è più con noi. Il Paese perde un grand’uomo, un grand commis di Stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità e onore”.

Mauro Sabbione, morto il tastierista dei Matia Bazar/ Aveva 65 anni, malato da tempo

FRANCO FRATTINI, COM’È MORTO? LOTTAVA DA TEMPO CONTRO UN TUMORE

Nel messaggio in memoria di Franco Frattini, morto dopo una lunga battaglia contro il tumore, Innocenzi Botti ha dichiarato ancora: “Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore”.

In questi minuti, altre personalità dell’universo politico stanno rendendo omaggio sui social media alla memoria di Franco Frattini. Fra questi figura anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha pubblicato su Twitter il proprio pensiero dedicato al presidente del Consiglio di Stato: “Addio, Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell’anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria”.

ADRIANA MASCAGNI/ Cantare con un perché: quando la musica è rapporto con l’Infinito

© RIPRODUZIONE RISERVATA