Franco Gatti, com’è morto cantante Ricchi e Poveri/ “Condizioni di salute complicate nelle ultime settimane”

Com’è morto Franco Gatti?

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri è morto lasciando un grande vuoto nella musica italiana e in chi l’ha amato e conosciuto. All’età di 80 anni è morto lo storico componente dei Ricchi e Poveri ricoverato presso l’Ospedale San Martino di Genova. “Le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane” hanno comunicato la moglie e le figlie. Anche il gruppo ha voluto ricordarlo con un messaggio semplice, ma toccante condiviso sui social: “è andato via un pezzo della nostra vita”. Ancora non è chiaro il motivo della morte dell’artista anche se Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, nel dare la notizia ha aggiunto : “sapevamo che stava male, ma non immaginavamo che potesse succedere questo…”.

Proprio a Storie Italiane, il cantante lo scorso anno aveva raccontato: “il Covid mi ha risvegliato il morbo di Crohn che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni. Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme”.

Franco Gatti e la causa della morte del cantante dei Ricchi e Poveri

Sulle cause del decesso di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri tutto tace. Sicuramente il cantante non stava bene e le condizioni di salute sono peggiorate nel corso delle ultime settimane. Anche Marina Occhiena, ex componente della band, ha asserito: “non stava bene, l’aveva anche dichiarato. Io ieri sono andata a trovarlo e ad abbracciarlo. Non so cosa dire, sono proprio affranta”.

I Ricchi e Poveri erano comparsi insieme in tv nel programma Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Poi non si sono più visti anche perchè il “baffo” del gruppo stava male. “Csiamo visti soltanto lontano dalle telecamere, per stare insieme, perché lavorativamente non era possibile, lui stava male” – ha aggiunto la Occhiena.

