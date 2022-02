Franco Gatti: “Covid mi ha risvegliato morbo di Crohn”/ “Ho poi avuto la candida…”

Franco Gatti, storico volto dei “Ricchi e Poveri”, ha parlato ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. L’artista a ottobre 2020 ha contratto il virus SARS-CoV-2 e ha subìto le conseguenze classiche, a cominciare dalla mancanza di gusto e olfatto. A distanza di quasi due anni, però, cioè due mesi fa circa, gli si è risvegliato il morbo di Crohn, “che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni. Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme… Magari la sua scorta può farci da coro!”.

FRANCO GATTI: “SONO ANCORA IN ATTESA DEL VACCINO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Franco Gatti ha rivelato di non essersi ancora vaccinato: “Sono in attesa del vaccino, perché mentre mi curavo con il cortisone non mi sono potuto sottoporre alla vaccinazione. Io non sono un no vax, voglio fare il vaccino appena sto bene”. Anche la moglie di Gatti, Stefania Picasso, ha contratto il Covid-19: “Per me è stato abbastanza asintomatico. Io sono vaccinata, non ho avuto grandi problemi”.

