FRANCO GATTI SUL FIGLIO MORTO/ “Beveva troppo, questa la sua disgrazia” (Vieni da me)

Franco Gatti a Vieni da me ha raccontato il dolore della morte del figlio Alessio. «Lo sento vicino. Era incredibile. Si metteva a trafficare in borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo e imparava subito a suonare. Di studiare non se ne parlava, ma era geniale. Beveva troppo e questa è stata la sua disgrazia». Parlandone però si commuove. «A casa veniva sempre un gabbiano la mattina a trovarmi. Lo guardavo e poi se ne andava. A Mosca poi pensai a mio figlio e vidi un gabbiano. Se non era un messaggio questo? Credo che ci rincontreremo, lo spero». Dopo la sua morte comunque lasciò i Ricchi e Poveri: «Salire sul palco dopo la sua morte… Non ero più felice. Io facevo lo scemo, mi prendevo in giro, ma non me la sentivo più. Ero anche stanco di viaggiare, ma il motivo principale era lui. Sapevo di danneggiare i miei colleghi. Loro hanno capito e mi sono fermato». (agg. di Silvana Palazzo)

FRANCO GATTI OGGI A VIENI DA ME

Franco Gatti ospite ospite di Vieni da me per raccontarsi e svelare alcuni retroscena sulla sua carriera. Ad esempio, è stato Franco Califano a inventare il nome “Ricchi e Poveri” e il loro look. «Per fare scena dovete trasformarvi un po’ ed essere di impatto», disse loro il cantautore. Sulle origini del gruppo: «Eravamo quattro spiantati, ricchi di entusiasmo e poveri di mezzi». Nel cassetto di Caterina Balivo trova una macchina della polizia e gli viene in mente un episodio. «Una volta la polizia cercava un pulmino che avevamo comprato e non avevamo ancora fatto il passaggio di proprietà». Diverso l’episodio con Nicola Di Bari: «Avevamo una vecchia macchina, una Mercedes scassata. Ci fermarono per dirci che eravamo fortissimi. Un altro po’ e facevamo noi la multa a loro visto che si fermarono sulla corsia di emergenza in autostrada». Un sospiro di sollievo per lui comunque, visto che pensava c’erano problemi con la macchina.

“GIANNI MORANDI? NON SO CHE GLI PRESE QUELLA VOLTA CHE..”

Franco Gatti ricorda a Vieni da me il grande successo che travolse i Ricchi e Poveri. “La prima cosa bella”, ad esempio, che doveva essere cantata da Gianni Morandi. «Ma non ha voluto fare anche Che sarà. Allora io gli dissi di avvisarci quando non voleva fare una canzone», ha scherzato nello studio di Caterina Balivo. La conduttrice ha poi detto di essere arrabbiata perché aspettava un filmato per l’intervista che purtroppo non è arrivato. «Sei un cocktail di simpatia, gentilezza e leggiadria. Sembri uscita dalla lampada di Aladino», ha allora detto lui cogliendo l’occasione per complimentarsi con lei e la sua trasmissione. «Non so che gli è preso a Gianni Morandi, forse aveva delle cose da fare o doveva andare a prendere del latte», ha poi aggiunto sempre con la battuta pronta.



