Franco Gatti/ Moglie Stefania Picasso: “La sua morte è stata devastante ma ora è con suo figlio Alessio”

Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Storie Italiane, ad uno anno dallo storico cantante de I Ricchi e Poveri: “Confesso che è stata dura – le parole parole della compagna dell’ex cantante, sparito nel 2022 – io immaginavo che poteva succedere tutto questo e pensavo di riuscire ad affrontarlo in modo meno tragico, perchè dopo aver perso un figlio pensi che tutti gli altri dolori ti tocchino in modo più lieve e invece mi sono resa conto che anche la morte di Franco è stata abbastanza devastante”.

E ancora: “Mi sono ripresa subito grazie anche al mio percorso che faccio da anni, lui non è più fisicamente qui con noi ma è sempre con me, ne sono consapevole”. La moglie di Franco Gatti ha aggiunto, dicendosi felice per il fatto che il marito sia ora con il suo figlio: “Sono felice perchè è insieme a mio figlio e proteggono me e Federica, mia figlia, sentiamo sempre la loro presenza, adesso Alessio è in compagnia”.

MORTE FRANCO GATTI, LA MOGLIE: “ERA AMATO DALLA GENTE”

Stefania Picasso, la moglie di Franco Gatti, ha proseguito: “Franco era un grande personaggio e penso che lo rimarrà per sempre, ne I Ricchi e i Poveri aveva la sua funzione e devo dire che loro avevano creato una strana alchimia, erano dei veri professionisti e hanno dato tantissimo per il proprio lavoro, lui però era proprio il personaggio particolare”.

Quindi ha continuato: “Mi sono resa conto di quanto fosse amato nel periodo in cui è andato vita, amato tantissimo dalla gente. Anche durante il funerale ho capito quanto quest’uomo ha dato agli altri e questo mi ha consolato tantissimo”. Franco Gatti è morto esattamente un anno fa, il 18 ottobre 2022, presso l’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato: aveva 80 anni.

