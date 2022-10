Franco Gatti/ “Perché ho lasciato i Ricchi e Poveri? La salute e mio figlio…”

Franco Gatti: nel 2016 l’addio ai Ricchi e Poveri

Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre 2022 a 80 anni, è stato uno dei fondatori dei Ricchi e Poveri, con Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Il 4 maggio 2016 Franco Gatti, dopo 48 anni di attività insieme, ha lasciato definitivamente il gruppo per dedicarsi appieno alla sua famiglia: “Dopo tanti anni di splendido lavoro insieme ho deciso di dedicarmi di più alla mia famiglia, una semplice scelta di vita. L’età avanza, ho 74 anni, qualche acciacco, anche il dottore mi ha consigliato di fermarmi”, aveva raccontato a Libero Quotidiano spiegando i motivi del suo ritiro dalle scene. L’anno prima del suo ritiro Gatti aveva avuto un principio d’infarto e in ospedale era stato sottoposto a un intervento di angioplastica.

Franco Gatti: il dolore per la morte del figlio Alessio

Ma tra i motivi che lo hanno portato a lasciare i Ricchi e Poveri non c’è solo la salute. Franco Gatti era rimasto molto provato dalla morte del figlio Alessio, a soli 23 anni, il 13 febbraio 2013: “Dopo che mio figlio Alessio è mancato la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più”. In una lunga lettera ai colleghi di band, pubblicata sul settimanale DiPiù, aveva scritto: “Il Franco che conoscevate non esiste più, la sua voce è rimasta lì, nella tomba del suo figlio adorato”. Nel 2020 Franco Gatti è tornato sul palco dell’Ariston di Sanremo per una reunion dei Ricchi e Poveri in formazione originale con Angela Brambati, Franco Gatti e Marina Occhiena. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo hanno cantato: “La prima cosa bella”, “Che sarà”, “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria”.

