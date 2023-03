Franco Godi, chi è il musicista e produttore discografico/ Ha scoperto Drusilla Foer…

Franco Godi, chi è il musicista ospite di Oggi è un altro giorno

Tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno c’è Franco Godi, musicista e produttore discografico. Classe 1940, ha debuttato nel mondo della musica nel 1963 come cantante con il 45 giri Bikini di visone/Twist del battimano. E’ stato autore delle colonne sonore di cortometraggi e film d’animazione, ma anche di spot pubblicitari. Ha messo, inoltre, la propria arte a disposizione del cinema collaborando con diversi registi come i fratelli Taviani, Giuliano Montaldo, Gillo Pontecorvo, Ermanno Olmi, Richard Lester, Vittorio De Sica, Gabriele Salvatores e Renzo Martinelli.

Come produttore discografico, nel 1976, ha fondato l’etichetta discografia Best Sound, con la quale ha prodotto, tra gli altri, i Gemelli DiVersi, gli Articolo 31 e Space One e ha scoperto anche Drusilla Foer dopo averla conosciuta come direttore artistico del Politeama di Prato decidendo di dedicarsi alla produzione dei suoi spettacoli.

Franco Godi e il fenomeno Drusilla Foer

Franco Godi è il direttore artistico degli spettacoli di Drusilla e coautore del brano cantato a Sanremo 2022 e del fenomeno Drusilla, il produttore ha parlato in un’intervista rilasciata, a febbraio 2022, ai microfoni del portale “Qui Antella”. “Avevo già vissuto momenti di gloria con Articolo 31 e J-Ax. Ho conosciuto Drusilla perché mi avevano affidato la direzione artistica del Politeama di Prato, cinque o sei anni fa. Mi sono appassionato al personaggio, ho smesso l’attività di produttore di gruppi dopo 23 anni e mi sono buttato in questa avventura. Lavoro solo per e su Drusilla”, ha raccontato.

Ma chi è davvero Drusilla Foer? “Drusilla è un personaggio, non un travestito. Non importa che dietro ci sia Gianluca Gori, è come se fosse Nonna Papera o Babbo Natale. Importante è che Drusilla, a Sanremo, abbia fatto capire chi è con la sua ironia, con un monologo che dava adito a riflessioni, e questo è stato recepito. A noi interessava quello. Amadeus ci ha lasciati liberi di dire e fare quello che volevamo, nessun vincolo, è stata una scelta vincente”, ha detto ancora a “Qui Antella“.











