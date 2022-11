Franco Guandalini, chi è il marito di Raina Kabaivanska/ Regista e farmacista

Franco Guandalini, marito del soprano Raina Kabaivanska

Raina Kabaivanska, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è nata in Bulgaria ma è stata naturalizzata italiana dopo il matrimonio con il regista modenese Franco Guandalini. I due si sono conosciuti a teatro: “Era il 1968 e debuttai al Comunale di Modena come Adriana Lecouvreur e due anni dopo nel ruolo di Tosca. Per Tosca avevo delle perplessità, ma mi tranquillizzarono perché avrei avuto un bravissimo regista, Franco Rossi, che all’anagrafe è Franco Guandalini. È così che ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito e non mi sono più allontanata da Modena. La mia, è stata una scelta per amore”, ha raccontato il soprano alla Gazzetta di Modena. Dopo la nascita della figlia Francesca (chiamata così per l’opera di Zandonai), Raina Kabaivanska e il marito hanno scelto Modena come città di residenza.

Franco Guandalini: regista di teatro e farmacista

Franco Guandalini, classe 1929, non è solo regista ma anche farmacista: “Per amore mio e di nostra figlia ha preferito i medicinali al palcoscenico, ricoprendo spesso non solo il ruolo di padre, ma anche, quando ero in tournèe, quello di madre. Sono molto orgogliosa di Francesca, nostra figlia, ora è un’archeologa di successo. È per amore loro che la mia carriera si è concentrata prevalentemente in Italia, ho rinunciato alle lunghe trasferte negli Stati Uniti, in Sud America, ma non rimpiango nulla, perché la mia famiglia, è sempre stata ed è tutt’ora la mia isola”, ha confessato Raina Kabaivanska a Profilo Donna. Carlo Bordone, nipote di Franco, ha scritto un libro sullo zio, dal titolo “Il farmacista”: “Franco è una persona molto colta, con un grande istinto per la musica, un grande passionato di arte. Ha sempre avuto grandi interesse e qualità, preferendo però mantenere un altro mestiere, quello di farmacista che gli ha consentito si affrontare il mondo dello spettacolo più per passione che per professione”, ha detto il nipote a Il resto del Carlino.

