Franco Interlenghi, marito Antonella Lualdi/ “Ci siamo amati per 40 anni…”

Franco Interlenghi è stato il grande amore di Antonella Lualdi. Un amore durato per tutta la vita e che, ancora oggi, accompagna l’attrice e le figlie frutto di quel grande amore, Antonella e Stella. Un amore travolgente quello tra l’attrice e Franco Interlenghi che, però, ha subito anche una battuta d’arresto. Ad un certo punto della loro unione, infatti, la Interlegnhi decise di andare via. Pur essendo molto innamorata, la Lualdi capì che continuando a restare insieme si sarebbero fatti del male mettendo a rischio un amore che, invece, è durato per 40 anni. Un’unione lunga e stabile nonostante i due abbiano vissuto in due case diverse. Una scelta d’amore, quella di Antonella Lualdi che farebbe ancora oggi.

FRANCO INTERLENGHI, UN AMORE UNICO CON ANTONELLA LUALDI

Franco Interlenghi e Antonella Lualdi sono stati uniti da un amore che si incontra solo una volta nella vita. L’attrice, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, confessò di essere sicura che il suo rapporto con il padre delle sue figlie sia durato tutta la vita per la scelta di separarsi e andare a vivere in due case diverse. “Se fossi rimasta ci saremmo detti cose da cui era difficile tornare indietro. Alla fine, ci siamo amati molto meglio così”, raccontò la Lualdi al Corriere della Sera. Lo stesso concetto lo aveva espresso nell’intervista rilasciata a Vieni da me a gennaio del 2019. “Prima di rovinare con delle parole sbagliate un rapporto d’amore, ho preferito lasciarlo lì, sospeso. Lasciare questo filo e poi riprenderlo quando eravamo maturi per rimetterci di nuovo insieme”, raccontò a Caterina Balivo.



