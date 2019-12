Franco Janich è morto/ Vinse lo scudetto col Bologna, era malato da tempo

Franco Janich è morto, lutto nel mondo del calcio. L’ex difensore si è spento all’età di 82 anni, lottava da tempo contro la malattia. A darne notizia della scomparsa è il Bologna, società di cui ha scritto la storia: ottava nella classifica delle presenze di tutti i tempi in rossoblu, l’ex centrale vinse da protagonista lo scudetto del 1964. Nel palmares con gli emiliani anche una Coppa Italia e una Mitropa Cup. Un grande uomo di calcio, soprannominato “l’armadio” per il suo fisico possente e rispettato per la sua grande passione per lo sport. Oltre alle undici stagioni giocate con la casacca del Bologna, Janich ha vestito le maglie di Atalanta, Lazio e Lucchese. Sei presenze in tutto con la Nazionale italiana. Appesi gli scarpini al chiodo, l’ex calciatore nato a Udine ha ricoperto cariche dirigenziali tra Napoli, Como, Lazio, Triestina e Bari.

FRANCO JANICH MORTO, LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO

«Stabilitosi a Nemi, nella campagna laziale, Janich infatti torna spesso a Bologna, finché la salute glielo consente, per salutare i vecchi amici e respirare il profumo di una città che gli è rimasta nel cuore. Quella città che oggi lo piange come uno dei figli più cari», il commosso saluto del Bologna sul sito ufficiale, seguito dalla nota del Napoli: «La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Janich per la scomparsa del caro Franco, Direttore Generale della società negli anni 70». Mondo del calcio in cordoglio per la morte di un esponente di quel calcio che non c’è più, omaggiato anche dal direttore di Radio Sportiva Michele Plastino: «E’ morto Franco Janich. Un grande uomo di calcio e di sport. Un vero gentiluomo. Lo ricordo con grande stima e affetto».

