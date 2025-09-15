Franco Ligas, vita privata del giornalista sportivo: aveva moglie e figli? Informazioni riservatissime sulla sua sfera personale e familiare

Franco Ligas, morto il giornalista sportivo: la carriera

Il mondo dello sport piange nella giornata di oggi, lunedì 15 settembre 2025, la morte di Franco Ligas, amatissimo giornalista sportivo che per anni ha lavorato presso la redazione di Sport Mediaset con profonda passione e professionalità. 79 anni e una lunga vita e carriera alle sue spalle, caratterizzata da una sconfinata passione per il mondo dello sport e del giornalismo sportivo.

Dalle prime esperienze televisive presso Tele Libera Firenze, dove intervistò Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta nel 1976, alle trasmissioni delle reti locali in cui ha sempre trattato, con grande talento e coinvolgimento, tematiche e discipline sportive come ippica, pugilato, ciclismo e basket.

Negli anni ’80, poi, il debutto nelle reti Fininvest e il ruolo di cronista per la boxe, l’ippica e il calcio; grande appassionato del mondo del pallone, è stato inviato di Studio Sport e telecronista di Pressing Champions League e ha sempre avuto due squadre nel cuore, il Cagliari (per via delle sue origini sarde) e la Fiorentina.

Franco Ligas aveva moglie e figli? La riservatissima vita privata

Una lunghissima carriera al servizio del giornalismo sportivo, indimenticabile la sua voce durante le telecronache per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Ma, entrando nel merito della sua vita privata e familiare, che cosa sappiamo a riguardo? Franco Ligas ha avuto moglie e figli? A tal proposito, il giornalista ha sempre conservato un basso profilo e tenuto a debita distanza la sua sfera intima e personale da quella professionale.

Sappiamo che ha avuto un figlio, nato a Firenze, città in cui Ligas fu accolto a soli 23 anni, come riportato dal sito di Sport Mediaset che ha ricordato con un commosso pensiero la morte del giornalista. In merito alla sfera sentimentale, invece, non sappiamo chi sia la moglie; anche in questo caso ha sempre dominato il riserbo assoluto e poche sono le informazioni a disposizione.

