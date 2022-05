Franco, lite con Veronica Rimondi a Uomini e Donne/ “Ridicolo”: Maria sbotta e…

Franco, lite con Veronica Rimondi a Uomini e Donne

Dura lite a Uomini e Donne tra Franco e Veronica Rimondi nella puntata di Uomini e Donne dell’11 maggio. La tronista, di fronte alla delusione di Gemma Galgani per la decisione di Giacomo di aver chiuso la conoscenza, dà un consiglio a Gemma che scatena la dura reazione del cavaliere del trono over che ha avuto una frequentazione proprio con Gemma. “Voglio riprendere la storia di quando sei stata lasciata alla stazione e stai dietro ad una persona che durante la sfilata ti ha dato sei perchè sei troppo vestita. Stai dietro a uomini che non si meritano niente. Vai dietro a uomini per i quali non ne vale la pena”, dice Veronica.

“Scusi signorini, con quali argomenti mi stai accusando di non essere un uomo e maleducato?“, chiede Franco. “Non mi sembra di averlo detto, ma evidentemente ha la coda di paglia. Ho semplicemente detto che un uomo che lascia una donna in stazione non è neanche maleducato, ma inumano”, risponde la tronista a cui dà ragione Armando Incarnato a cui Franco replica: “Stai zitta zia Armanda”. Le parole di Franco non piacciono a Maria: “Sei offensivo quando dici zia Armanda”. “Fai ridere”, dice Veronica.

Maria De Filippi contro Franco a Uomini e Donne

“Non è questione di essere maleducati, è questione di essere umani e con sincerità la penso uguale”, sottolinea Maria De Filippi che ammette di non condividere l’atteggiamento che ha avuto Franco nei confronti di Gemma Galgani. “Umanamente, se una persona si fa un viaggio, anche senza invito, la cortesia di sapere se una persona è viva o morta, uomo o donna che sia è per chiunque”, aggiunge ancora la conduttrice. “A me che sono seduta qua, se vedo una persona in difficoltà, viene spontaneo, alzarmi e aiutarla”, dice ancora Maria. Franco spiega di non aver visto Gemma in difficoltà e la De Filippi continua così:

“Quando una donna dell’età di Gemma, per un’incomprensione per un amore che non esiste perchè la sera prima eri a casa sua e il giorno dopo chiudi, prende un treno da Roma e corre verso di te, io se fossi Franco riterrei il comportamento di Gemma anomalo e quindi, umanamente per il solo fatto di essere stato a casa sua, mi darebbe la spinta di andare da lei per un chiarimento”.











