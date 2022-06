Franco Nero, chi è?/ Attore, regista e produttore, recitò nel kolossal La Bibbia

Franco Nero non ha bisogno di presentazione alcuna, essendo considerato uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi. Nato in provincia di Parma il 23 novembre del 1941, figlio di un maresciallo dei carabinieri foggiano, fin dagli esordi nel mondo del cinema ha sempre incarnato una sorta di bellezza “molto americana”, divenendo di fatto il John Wayne o il Clint Eastwood del BelPaese. Proprio per via della sua prestanza fisica, nel 1965 John Huston gli affidò il ruolo di Abele, fratello di Caino, nel kolossal La Bibbia, a cui seguirà Un tranquillo posto di campagna (1968), primo film di una lunga serie che Franco Nero interpreterà assieme a Vanessa Redgrave, attrice britannica che diverrà sua moglie.

Adriana Riccio, chi è la compagna di Flavio Insinna/ Ex concorrente di Affari tuoi

Ha recitato in numerosi gialli, come ad esempio Il giorno della civetta, 1968; Il delitto Matteotti, 1973; Marcia trionfale, 1976, ma anche western all’italiana, a cominciare dal mitico Django del 1966. Si ricordano poi Querelle de Brest (1982) di Rainer Werner Fassbinder, Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli, Diceria dell’untore (1990) di Beppe Cino, Fratelli e sorelle (1992) di Pupi Avati, e infine Jonathan degli orsi (1994) che ha anche sceneggiato e prodotto.

Flavio Insinna, la depressione sconfitta grazie al padre/ "Ero ingrassato e..."

FRANCO NERO, NEL 2006 IL DEBUTTO ALLA REGIA

Nel 2006 Franco Nero ha debuttato alla regia con Forever Blues, ed inoltre, all’attività cinematografica ha affiancato fin dagli anni settanta la produzione televisiva, con la realizzazione di numerose fiction e serie tv. Nel 2011 ha ottenuto una stella presso la Italian Walk of Fame di Toronto, in Canada, mentre nel 2021 si è rimesso dietro la macchina da presa, girando il film L’uomo che disegnò Dio, nel cui cast vi era anche Kevin Spacey, quello che Franco Nero considera il miglior attore di sempre della sua generazione.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato, come detto sopra, con Vanessa Redgrave, conosciuta sul set nel 1967, e da cui ha avuto un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato nel 1969. I due si separarono dopo la nascita dello stesso, per poi ritrovarsi negli anni 2000, e tornare a sposarsi nel 2006, mantenendo inizialmente il matrimonio segreto. Franco Nero ha anche un altro figlio, Francesco Sparanero, nato nel 1983 ma riconosciuto solo molti anno dopo.

Sonia Bruganelli "Laura Freddi a 20 anni era una fregna, io un barattolo"/ "Per questo l'ho odiata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA