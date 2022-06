Franco Nero e il primo incontro con John Huston/ “Mi disse: ‘Spogliati'”

Franco Nero, cos’è successo quando incontrò John Huston? Il retroscena

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Franco Nero ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita e carriera professionale. Il lavoro sul set, l’incontro con i grandi attori del cinema americano, sino alla storia d’amore con Vanessa Redgrave che dura da oltre 50 anni. Divo senza tempo, è sempre stato consapevole della sua bellezza, ammirata da molti all’inizio della sua carriera. “Mio padre voleva che facessi l’ufficiale dei carabinieri come lui, ma io andai da Strehler a Milano e gli dissi che volevo fare l’attore – spiega – Poi un giorno […] un fotografo mi notò. Mi fece tanti scatti e quelle foto finirono sul tavolo di John Huston“.

Da un incontro casuale con un fotografo, Franco Nero conobbe uno dei grandi registi del cinema hollywoodiano: John Huston, che lo volle per il film La Bibbia. Parlando del loro primo incontro, l’attore svela un retroscena: “Mi volle incontrare, arrivai nel suo hotel, a Roma. Non era da solo, c’erano assistenti, collaboratrici. Un sigaro gli pendeva dalla bocca, mi guardò per qualche minuto e poi mi disse: ‘Spogliati’“. Nero ricorda l’imbarazzo, per poi apprendere il motivo di tale richiesta: “Non potevo sapere che quello era un provino per interpretare il ruolo di Abele ne La Bibbia“.

Franco Nero e i grandi del cinema: la speciale dedica di Vittorio Gassman

Franco Nero si lascia travolgere dai ricordi di una carriera intensa e memorabile, a cominciare dai grandi incontri con i divi del cinema americano “Qualche volta mi sembrava di sognare. Andavo a cena con Steve McQueen. Frank Sinatra volle a tutti i costi che lo accompagnassi nello studio di registrazione dove Nelson Riddle lo attendeva per incidere That’s Life”. Indimenticabile il momento in cui Paul Newman si avvicinò a lui per chiedergli una foto con autografo da regalare alla figlia: “Non riuscivo a crederci: uno dei miei miti che mi chiedeva l’autografo“.

Oltre alle collaborazioni sul set, Franco Nero ha stretto negli anni rapporti solidissimi con i più importanti esponenti del cinema. Oltre al grande successo internazionale, anche in Italia l’attore ha collaborato con volti di spicco e, in particolare, con Vittorio Gassman. Con lui ha costruito una grande amicizia e ricorda un bellissimo complimento che il divo gli rivolse: “Lui mi ha fatto il più bel complimento. In un libro scrisse: ‘Non sono gay, ma se dovessi scegliere qualcuno con cui andare su un’isola deserta sceglierei Franco Nero’“.

Franco Nero, 55 anni d’amore con Vanessa Redgrave: “Quello che ci unisce è…“

Al fianco di Franco Nero in tutti questi anni c’è sempre stato l’amore della sua vita: Vanessa Redgrave. Una storia d’amore che li ha visti conoscersi nel 1967 sul set del film Camelot, dove lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. Nel 1969 nacque il loro primo figlio ma, poco tempo dopo, la coppia si divise. Entrambi si sono rifatti una vita, per poi ritrovarsi negli anni 2000: nel 2006 si sposano in gran segreto e la Redgrave rende noto il loro matrimonio soltanto nel 2009. “Innamorati da cinquantacinque anni“, confessa al Corriere della Sera.

L’attore ricorda il periodo di distacco dalla sua Vanessa, per poi ritrovarla dopo tanti anni in cui entrambi hanno acquisito una maturità e una consapevolezza diversa: “Io dico sempre che ci siamo presi una pausa. Erano nate incomprensioni, c’erano delle liti e come tanti abbiamo ceduto alla distanza. Poi però ci siamo ritrovati nella maturità, con una maggiore consapevolezza, dopo aver attraversato altre vite, separatamente. In fondo, anche negli anni in cui eravamo divisi, ci siamo sempre stati l’uno per l’altra. Oggi quello che ci unisce è questa presenza fisica molto forte“.

