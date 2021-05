Franco Nero/ “Kevin Spacey è il più grande attore della sua generazione”

«Per me Kevin Spacey è l’attore più grande»: così Franco Nero sulla scelta di ingaggiare l’attore americano per il suo nuovo film. Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, l’attore e regista sta girando a Torino “L’uomo che disegnò Dio” ed ha voluto puntare sull’interprete vincitore di due premi Oscar, fermo dal 2017 dopo le accuse di violenza sessuale.

Franco Nero ha spiegato che il suo nuovo film è legato ad una storia che aveva in mente da tanto tempo e che lo tocca profondamente, precisando che non c’entra affatto nessun crimine legato alla pedofilia, come invece rilanciato da alcuni siti inglesi. Sulla scelta di Spacey ha rimarcato: «Io l’ho scelto perché per me è il più grane attore della sua generazione, punto e basta».

FRANCO NERO E LA SCELTA DI KEVIN SPACEY

«Lui mi ha stupito: conosceva tutti i miei film, amava molto il mio lavoro. Trovare una sintonia è stato facile. Ha letto la sceneggiatura, gli è piaciuta molto, ha detto immediatamente di sì», ha aggiunto Franco Nero, evidenziando la grande felicità dell’attore americano all’idea di tornare a recitare. E di farlo soprattutto nel nostro Paese: «Mi ha detto: “tutti i ristoranti della zona saranno miei!”». Franco Nero ha poi spiegato di poter solo immaginare quello che Spacey abbia provato a tornare sul set: «Per un attore, recitare è la vita. Guardi me: io non potrei stare senza recitare, senza mettermi in gioco». Il 79enne ha poi ricordato che le riprese sono iniziate in questi giorni e termineranno tra poco più di un mese, per la precisione il prossimo 7 luglio. Nel cast anche Massimo Ranieri, Stefania Rocca e, forse, la moglie Vanessa Redgrave.

