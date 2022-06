Franco Nero, la moglie Vanessa Redgrave e i figli Carlo Gabriel e Francesco/ Chi segue le orme del padre?

Vanessa Redgrave è la moglie di Franco Nero. Come il marito è un’attrice, originaria della Gran Bretagna, precisamente di Londra, dove è nata il 30 giugno del 1937. Lunghissima la carriera di Vanessa Redgrave, durante la quale la stessa ha ottenuto riconoscimenti di assoluto prestigio fra cui un Premio Oscar, due Golden Globe, un BAFTA (alla carriera), uno Screen Actors Guild Award, due Emmy, due Prix a Cannes e una Coppa Volpi a Venezia. Come dimenticarsi poi dei Tony Award e Oliver Award, ottenuti grazie alla sue recitazioni in campo teatrale.

Franco Nero, chi è?/ Attore, regista e produttore, recitò nel kolossal La Bibbia

E’ considerata una delle attrici britanniche più grandi di sempre della sua generazione, e i premi ottenuti sono solo una conferma. La moglie di Franco Nero ha ottenuto l’Oscar come miglior attrice non protagonista grazie al film Giulia, del 1978, oltre alle cinque candidature per Morgan matto da legare (1966), Isadora (1968), Maria Stuarda, regina di Scozia (1971), I bostoniani (1984) e Casa Howard (1992). A livello di vita privata, prima di spostarsi con Franco Nero, conosciuto nel 1967 sul set del film Camelot e poi sposato nel 1969, si era unita con il regista Tony Richardson nel 1962, da cui ha avuto due figlie, Natasha, purtroppo morta nel 2009 a seguito di un incidente con gli sci, e Joely, nata nel 1965.

Adriana Riccio, chi è la compagna di Flavio Insinna/ Ex concorrente di Affari tuoi

VANESSA REDGRAVE, CARLO GABRIEL E FRANCESCO, MOGLIE E FIGLI FRANCO NERO: IL PRIMOGENITO HA SEGUITO LE ORME DEL PADRE

Dal 1971 al 1986 ha avuto una relazione con l’attore Timothy Dalton prima di tornare fra le braccia di Franco Nero e il nuovo matrimonio datato 31 dicembre 2006. I due hanno avuto un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre del 1969, sceneggiatore e regista, sposato con l’attrice Jennifer Wiltsie, da cui ha avuto due figli, leggasi Raphael Walter Elliott Sparanero (nato nel 1995), e Lilli Angelina Rose Sparanero (nata nel 2004).

Numerosi i lavori in carriera fra sceneggiatore, regista, attore, e persino musicista, visto che nel 1985 ha inciso Will Change the World/Cambierà, assieme al padre Franco. Franco Nero ha infine un altro figlio, leggasi Francesco “Franquito” Nero, nato dal legame fra l’attore e l’afrocolombiana Mauricia Mena, conosciuta a Cartagena in occasione delle riprese di un film. Il secondo genito, come il resto della famiglia, è un artista poliedrico essendo architetto, fotografo e attore noto come Frankie Nero o Frank Nero jr. Ha esordito con Pupi Avati nel 1996 con il film Festival, per poi recitare nel 1999 nel film Buck e il braccialetto magico di Tonino Ricci.

Flavio Insinna, la depressione sconfitta grazie al padre/ "Ero ingrassato e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA