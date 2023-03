Franco Nero: “Mio padre Michele mi voleva carabiniere”/ “Adoro i miei cinque nipoti”

L’attore Franco Nero è intervenuto ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. In primis, l’ospite ha detto di essere soddisfatto del “lavoro” fatto come padre (“Molte volte mi portavo i figli sul set, anche in Messico e in Russia”), ma stravede anche per i suoi nipotini: “Sono nonno, adoro i miei cinque nipoti. Due di loro sono attori e un’altra sta frequentando la scuola di recitazione, quindi posso dire di avere trasmesso loro la mia passione”.

FRANCO NERO: “MIO PADRE MICHELE ERA MARESCIALLO DEI CARABINIERI, VOLEVA FACESSI L’UFFICIALE”

Parlando dei suoi genitori, Franco Nero ha sottolineato di non essere stato sostenuto nel suo percorso di carriera, perlomeno non dal lato paterno: “Mio padre Michele era maresciallo dei carabinieri e avrebbe voluto che io facessi l’ufficiale. Io però ‘l’ho tradito’ e lui ci è rimasto molto male per questa mia decisione. Alla fine, però, si è ricreduto ed è divenuto il mio più grande fan. Non mi ha mai detto, però, di essere orgoglioso di me. Era un uomo di poche parole e pochi sorrisi. Mia mamma, invece, ha sempre avuto fiducia in me, tanto che mi confidavo principalmente con lei. Avevo un alleato in casa, era dalla mia parte”.

