Franco Nero/ “Nuovo progetto di Django? A breve e ci sarà Tarantino…” (Domenica In)

Ci sarà anche Franco Nero nel ricco parterre di ospiti allestito per la puntata di questo pomeriggio a “Domenica In”: nell’oramai consueto contenitore pomeridiano nel weekend del servizio pubblico, infatti, accanto ai vari Tullio Solenghi e Rappel, ci sarà spazio anche per una intervista della padrona di casa, Mara Venier, col 79enne attore originario di Parma e legato da tempo alla collega, vincitrice del Premio Oscar, Vanessa Redgrave.

Un legame, il loro, tenuto segreto come le nozze celebrate a sorpresa e che negli anni si è rinsaldato anche purtroppo attraverso lutti e dolori; basti pensare, infatti, che la compagna di Franco Nero ha perso nel 2009 la figlia Natasha e successivamente i suoi due fratelli. E probabilmente non solo del rapporto con la quasi coetanea Redgrave e del suo privato ma anche dei suoi prossimi progetti sul set parlerà il diretto interessato questo pomeriggio con la Venier.

FRANCO NERO OSPITE QUESTO POMERIGGIO A “DOMENICA IN”

Intanto, negli ultimi tempi, e precisamente alla fine dello scorso anno, Franco Nero aveva concesso un’intervista a Quotidiano.net in vista della sua partecipazione a “Capri, Hollywood” in cui, in collegamento via Skype, avrebbe presentato poi i nuovi film che l’avevano visto coinvolto. E prendendo orgogliosamente le distanze dal cinema di Netflix ma rivendicando pure di non aver mai messo mani su un computer, il 79enne attore si è descritto come una sorta di zingaro o vagabondo dell’arte cinematografica, raccontando pure alcuni gustosi aneddoti di una carriera oramai lunghissima.

Dagli inizi sui set come aiuto fotografo a quella richiesta di John Huston che stava girando uno dei suoi capolavori, ovvero il kolossal sulla Bibbia… fino al successo e al ritorno in auge di uno dei suoi film più sottovalutati grazie all’operazione fatta da Quentin Tarantino con “Django Unchained”. E a tal proposito Nero al termine dell’intervista aveva rivelato: “Certo che c’è un nuovo progetto di Django: dovevamo partire il 20 febbraio e girare in Louisiana da una sceneggiatura di John Sayles ma per adesso è tutto rinviato” ha detto, anticipando però che in un cameo comparirà proprio… il regista di “Pulp Fiction”.



