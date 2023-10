Franco Oppini: “Con Ada Alberti c’è ancora passione”/ “Separazione da Alba Parietti è stata incruenta”

Franco Oppini e Ada Alberti sono stati ospiti stamane del programma di Rai Uno, Storie Italiane. Si tratta di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, essendosi conosciuti più di 20 anni fa, precisamente nel 2001: “Cosa significa amare? Significa stare bene – le parole senza alcun tentennamento di Franco Oppini, papà di Francesco, avuto con Alba Parietti, sua ex moglie per nove anni – io arrivato ad una certa età mi sono chiesto cosa volessi da una persona. Lei mi fa stare bene, ma l’amore ha bisogno di complicità, noi ci teniamo la mano a letto o quando usciamo”.

Franco Oppini ha proseguito: “Ogni tanto quando uno dei due ha momenti difficili dico di stare calmi, che dobbiamo stare bene e non creiamoci lo stress, anche perchè c’è già il mondo esterno che rema contro le coppie. Ad esempio sei nervoso per il lavoro o perchè non ti portano via l’immondizia, tutto si ripercuote sulla coppia, bisogna essere anche allegri. Ieri il nostro medico ci ha dato le ricette e ci ha detto al mattino di prendere ’24 gocce di menefreghismo’”.

FRANCO OPPINI E ADA ALBERTI: “LA PRIMA CHE HO INVITATO AL MATRIMONIO E’ STATA ALBA PARIETTI”

Ada Alberti ha preso la parola: “Anche la passione è il segreto, all’inizio è stata molto forte, dopo 22 anni…”. Franco Oppini: “Adesso no?!”. Ada Alberti ha continuato: “Lui è divorziato, ha un figlio, e amare significa amare anche le storie che ha vissuto. La prima persona che ho invitato al nostro matrimonio è stata Alba Parietti”.

Al che Roberto Alessi ha spiegato: “Alba Parietti ha risposto ‘Devo andare al matrimonio di mio marito’”. Eleonora Daniele però non ha capito, questa passione ancora c’è? Oppini ha replicato: “La passione c’è ancora, perchè quando c’è il contatto la passione scatta, poi va bhe i tempi sono un po’ più lunghi”.

FRANCO OPPINI E ADA ALBERTI: “SIAMO ANCORA GIOVANI”

Ada Alberti ha aggiunto: “Siamo ancora giovani”. In studio anche Samantha De Grenet che si è sposata due volte con lo stesso amore: “Io credo nel matrimonio quando c’è amore, rispetto, attrazione, quando c’è il supportarsi e il sopportarsi. Anche i difetti prima li respingiamo e poi ad un certo punto li accettiamo. Siamo due persone separate che ad un certo punto si incontrano e decidono di passare la vita insieme e non è facile”.

Franco Oppini ha parlato infine della separazione da Alba Parietti: “Ci siamo separati quando Francesco aveva 9 anni, è stata una separazione incruenta. Poi ho preteso che Francesco non venisse tirato in mezzo a beghe legali nostre, abbiamo avuto l’affidamento congiunto e il rapporto è continuato con equlibrio e serenità. Sicuramente il momento della separazione non è stato facile, non è mai semplice, ma ancora oggi ci sentiamo per Francesco”. Ma Franco Oppini e Ada Alberti hanno mai litigato o hanno mai pensato di lasciarsi? “No mai pensato”, hanno concluso.

