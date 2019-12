Franco Oppini e Christopher Lambert/ Ex marito e ex fidanzato di Alba Parietti, i suoi grandi amori

Alba Parietti ospite di Che tempo che fa con Fabio Fazio, potrebbe parlare anche dei suoi grandi amori: Franco Oppini e Christopher Lambert. Di recente con il padre di suo figlio Francesco c’è stata una “diatriba” online per via di una intervista che l’ex ha rilasciato ma che l’opinionista ha trovato poco piacevole. “Io e Alba siamo in ottimi rapporti. Non mi interessa fare questo tipo di polemica con lei. Le mie parole sono state completamente travisate, in una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno”, ha spiegato Oppini tra le pagine di Nuovo. Il matrimonio tra l’attore e la Parietti è durato dal 1981 al 1990: attualmente Franco è felicemente sposato con l’astrologa Ada Alberti. Successivamente, dopo lo “scontro” sono arrivate anche le scuse di Alba: “Mi spiace seppure con delicatezza senza intenzione di ferire né Franco Oppini né Ada, sua moglie, averlo sottoposto a una gogna mediatica che meritava l’intervista, a dire poco indelicata, ma nessuno di noi meritava, perché ci adoriamo tutti. Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette ‘donne forti’ , troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria”.

Franco Oppini e Christopher Lambert, i grandi amori di Alba Parietti

Più di vent’anni fa invece, Alba Parietti aveva vissuto una passione travolgente con Christopher Lambert. La fiamma si era riaccesa nel 2016 ma, dopo poco la coppia si è detta nuovamente addio. “Non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere”, aveva confessato lei, “Ma ci abbiamo creduto, altrimenti non ci saremmo esposti”. Dopo il ritorno, nella speranza di riprendere dove tutto si era lasciato, a confermare l’addio, la stessa Parietti, dalle pagine di Chi. “Mi sono resa conto che non era la favola che ci eravamo illusi di rivivere. Il ricordo di quello che abbiamo vissuto ci ha inseguito per tanto tempo. Eravamo giovani, all’apice della carriera, bellissimi. Ci corteggiammo, ero fidanzata con Stefano Bonaga e, quindi, la mia fu una decisione sofferta, ma la passione ci travolse. Ci divertivamo come pazzi, c’era una grande intesa fisica e sessuale”. Poi il nuovo incontro: “Lo scorso dicembre, dopo vent’anni, ci siamo rivisti a Torino, non avevo alcuna aspettativa, ma improvvisamente si è riacceso tutto: passione, entusiasmo, mi ha coinvolto al punto che anch’io ho pensato che potesse ricominciare qualcosa. Nessuno ha colpa per quello che è successo, ce l’abbiamo messa tutta e ci abbiamo creduto, altrimenti non ci saremmo esposti e avremmo vissuto il ritorno in qualche camera d’albergo”.

