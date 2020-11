Franco Oppini ex marito Alba Parietti/ Lei lo attacca: “Non ha vissuto il dolore di nostro figlio..”

Franco Oppini si è ricostruito una vita al fianco della bellissima Ada Alberti, il volto dell’oroscopo dei programmi di Barbara d’Urso, e questo forse un po’ lo ha portato lontano dalla madre di suo figlio e, soprattutto, da Francesco Oppini in quello che lui stesso ha definito il periodo più difficile, ovvero quello in cui ha perso la sua amata fidanzata in un terribile incidente. Proprio a Live – Non è la D’Urso è andato in scena il confronto tra i due ex coniugi, con Alba pronta a dire la sua a Franco Oppini che continua a parlare di lei come di un genitore ingombrante che continua a tenere troppo sotto controllo Francesco, ne è la prova il suo percorso al Grande Fratello Vip 2020. Ma la risposta di Alba Parietti è arrivata forte e chiara accusando l’ex marito di non essere partecipe della vita del figlio: “Va detto che è sempre più difficile per il genitore che vive con il figlio. Un conto è essere partecipe all’educazione dal di fuori, un conto è vivere la quotidianità. La più dura sono sempre io. Chi sta col figlio è il genitore più ingombrante”.

Lo scontro tra Franco Oppini e Alba Parietti a Live Non è la d’Urso

A quel punto è intervenuta anche Barbara d’Urso facendo notare a Francesco Oppini che il figlio è al Grande Fratello Vip 2020 proprio in quanto figlio della conduttrice e quindi è normale che arrivi poi una telefonata. Alle accuse dell’ex moglie e della stessa conduttrice, Francesco Oppini ha risposto a tono confermando di essere rimasto a Milano fino a quando il figlio non ha compiuto 20 anni: “Sono sempre stato presente.. Io ho un appoggio a Milano da quando mi sono trasferito a Roma, cerco di stare il più possibile con Francesco”. Poi Alba è tornata sulla morte della fidanzata e di quello che hanno passato: “Tu c’eri, ma non c’eri tutti i giorni. Io c’ero tutti i giorni, le mattine e le sere. Non è una colpa tua. Ma quando hai a che fare con un dolore così forte e non sai cosa fare per aiutare tuo figlio da un incubo senza fine, ti prendi addosso il suo dolore e la sua rabbia”. Cosa dirà oggi Alba Parietti presente a Verissimo?



