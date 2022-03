Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti/ “Ada Alberti fa da paciere”

Franco Oppini: il matrimonio con Alba Parietti

Franco Oppini e Alba Parietti si sono sposati nel 1981. In una recente intervista rilasciata a “Oggi è un altro giorno”, Oppini ha ricordato come è iniziata la sua storia d’amore con la Parietti: “Chiaccherando. Ci siamo incontrati una sera a cena. Lei poi mi disse che era venuta perché gli interessavo. Durante la chiacchierata fino alle 3 di mattina, abbiamo collimato le nostre anime. Poi piano piano ci siamo incontrati, messi insieme ed è arrivato nostro figlio Francesco”. La coppia ha avuto un figlio, Francesco, nato nel 1982, legatissimo a entrambi i genitori. Il loro matrimonio è durato meno di dieci anni: nel 1990 si sono separati e nel 1997 hanno divorziato. Nel 2003 Franco Oppini si è risposto con l’astrologa Ada Alberti.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi di nuovo amici?

Franco Oppini e Alba Parietti: i litigi per il figlio Francesco

Dopo il divorzio Franco Oppini e Alba Parietti sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio Francesco, anche se nel corso degli anni non sono mancati accesi litigi. “Ogni tanto abbiamo questi scambi di opinione piuttosto pesanti. Franco ha detto cose che possono avermi dato fastidio, ma siccome è una persona perbene non le dice con cattiveria. Le cose alla fine si aggiustano”, ha detto la showgirl nel salotto di Domenica Live, quando il figlio stava partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni a far da piacere tra i due ex coniugi c’era Ada Alberti, attuale moglie di Oppini. Gli scontri tra loro avvengono soprattutto per il figlio Francesco: “Lo amiamo alla follia e vogliamo il massimo da lui e da noi nei suoi confronti”, ha detto l’attore.

