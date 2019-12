FRANCO OPPINI, EX MARITO DI ALBA PARIETTI/ L’amore, la rottura e il figlio Francesco

Il nome di Franco Oppini sarà sempre accostato a quello di Alba Parietti, anche se le strade di entrambi si sono divise diversi anni fa. I due del resto hanno dato alla luce l’unico figlio di entrambi, Francesco, a distanza di tanto tempo da quel primo incontro avvenuto grazie al programma Non stop. “L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni”, ha raccontato al settimanale Nuovo. Parole che tuttavia la Parietti ha accolto con un moto di rabbia, furiosa per essere stata dipinta come “una facile”. Salvo poi destinare a mezzo social le scuse all’ex marito: “Non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette ‘donne forti’, troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria”, ha scritto lei. Oggi, domenica 29 dicembre 2019, Alba Parietti sarà a La mia passione, in prima serata su Rai 3. Ripercorrerà i momenti più significativi di vita e carriera e fra questi senza dubbio Oppini conserva ancora un posto speciale.

FRANCO OPPINI, I RAPPORTI CON ALBA PARIETTI

“Io e Alba siamo in ottimi rapporti. Non mi interessa fare questo tipo di polemica con lei. Le mie parole sono state completamente travisate, in un’interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno”, ha dichiarato l’attore prima di ricevere le scuse dell’ex moglie. Com’è nata la relazione fra Franco Oppini e Alba Parietti? Difficile intuire la verità sull’ex coppia, visto che i due hanno una visione molto diversa di quanto avvenuto quasi quarant’anni fa. Secondo l’attore infatti, l’incontro fatale sarebbe avvenuto durante una cena in cui la showgirl si è presentata con un’amica. Secondo l’Alba nazionale invece, durante quella famosa cena sia Oppini che Jerry Calà le avrebbero fatto una corte spietata. Su una cosa però concordano: “Alla fine della cena tu, educatamente, mi proponesti di accompagnarti”.

LA FINE DELLA LORO STORIA

Non in albergo tuttavia, come riferito dall’attore, ma in giro per Torino, per tutta la notte. “Come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate ti lasciai sotto al tuo albergo. Mi chiamasti tutti i giorni. Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia”, ha sottolineato la Parietti sui social. Sulla fine del loro amore invece è giallo: alcuni dicono che sia nato tutto dal flirt fra Alba e Stefano Bonaga, con cui deciderà di fidanzarsi, altri per incompatibilità di carattere e vedute fra i due volti noti dello spettacolo. “Quando mi sono separata da mio marito, sono bastati due minuti. All’avvocato non abbiamo dovuto spiegare proprio nulla. Lui non sa nemmeno che nel nostro matrimonio c’erano problemi. So bene che le cose non sono sempre facili”, ha dichiarato a fine anni Novanta a La Repubblica, in merito alla decisione della Cassazione di difendere una donna accusata di aver tradito il marito.



