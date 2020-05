Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti/ “Litighiamo ma ci stimiamo..”

Pubblicità

Franco Oppini è il marito celebre di Alba Parietti e oggi che la showgirl torna a Vieni da Me, potremo saperne di più di questa loro quarantena a distanza. I due si sono amati, rispettati ma anche scontrati e lasciati ma tra loro c’è sempre l’amato figlio che continua a tenerli uniti, nel bene e nel male. Nonostante tutto quello che è successo nelle scorse settimane, Franco Oppini ha compiuto 70 anni e lei ha usato i social per augurarle il meglio ripercorrendo la loro vita insieme da ex, amanti e litigiosi divorziati, e su Instagram ha raccontato: “In questi 40 anni sono accadute tante cose, ci siamo conosciuti, sposati, separati , abbiamo anche litigato, ma ci siamo sempre rappacificati sempre nell’interesse di Francesco e nel rispetto dei nostri cari che sono stati cari ad entrambi… Ci sono state gioie immense e tragedie , sempre stretti tutto insieme per superarle . Ci siete sempre stati . Tutti . Litighiamo ma ci stimiamo e ci vorremo sempre bene . Quindi è andata bene“.

FRANCO OPPINI HA COMPIUTO 70 ANNI CON UNA DEDICA SPECIALE

Dal canto suo Franco Oppini ha ormai preso in mano la sua vita con la compagna Ada Alberti con la quale ha vissuto questa sua quarantena senza dimenticare la tv, suo grande amore. Ospite di Barbara d’Urso, Oppini è stato sgridato perché reo di aver infranto le regole: “Mi hanno detto che tu hai trasgredito le regole! Hai fatto una gita fuori porta? Vediamo il video”. Alla fine però si trattava di un divertente video in cui Oppini “veniva beccato” ad uscire sul pianerottolo per poi rientrare a casa, le risate non sono mancate, ma adesso, nella Fase 2, come è cambiata la sua vita? Scopriremo oggi qualche dettaglio in più.



