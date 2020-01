Franco Oppini/ “Io e Alba Parietti abbiamo fatto pace” (Storie Italiane)

Franco Oppini fa chiarezza sullo scontro a distanza con l’ex Alba Parietti nella lunga intervista rilasciata a Storie Italiane. L’attore è tornato sulla polemica nata sul web in merito ad una sua recente intervista che ha mandato su tutte le furie la showgirl. «Mi ha fatto passare per una donna facile. Ha sparlato di me in un’intervista, voleva fare il fenomeno e darsi un tono», alcune delle parole della Parietti, che si è «sentita offesa» per la volgarità delle sue parole esigendo delle scuse. Oppini ha però spiegato che tutto è stato chiarito: «Sì, abbiamo fatto pace ma la cosa si è sgonfiata da tempo: è successo che un giornalista ha scritto una cosa non per intero e lei si è sentita offesa. Io non le ho chiesto scusa, è il giornalista che deve chiedere scusa. Noi ci siamo incontrati anche a livello pubblico, in alcune trasmissioni». L’attore ha aggiunto: «Io ero in tournèe teatrale, io non sono social e la polemiche è partita sul web: io non leggo nulla».

FRANCO OPPINI A STORIE ITALIANE

Protagonista in tournèe teatrale al Marconi di Roma con la commedia Cocktail per tre, Franco Oppini ha poi parlato del figlio Francesco Oppini, nato dall’amore proprio con Alba Parietti: «Francesco sta benissimo, è tra le sue occupazioni: fa il cronista sportivo, è tifoso della Juventus. E’ un bravissimo ragazzo nonostante i genitori (ride, ndr). Lui il frutto di due genitori molto attenti, sia Alba che io siamo sempre stati molto attenti. Lui ha un rapporto straordinario con Ada, la mia seconda moglie, ci vediamo spesso». Poi una battuta sul rapporto con Ada: «Straordinariamente direi, siamo sposati ormai da 18 anni: lei sa tutto quello che faccio, facendo l’astrologa, e devo stare molto attento (ride, ndr)».

