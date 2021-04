Franco Oppini/ La moglie Ada Alberti: “Facciamo invidia a tanti, all’inizio però..”

Non si può dire che la vita privata di Franco Oppini sia priva di emozioni. L’ex marito di Alba Parietti ne ha vissute tante e ultimamente, con la partecipazione di suo figlio Francesco al Grande Fratello Vip, si sono riaccesi i riflettori su di lui, tra rapporti passati e amori del presente. Oggi nella vita e nel cuore di Franco c’è una sola e importantissima donna: sua moglie Ada Alberti.

ADA ALBERTI, OROSCOPO 2021 AL GRANDE FRATELLO VIP/ Pesci, Matilde Brandi un nuovo amore in arrivo...

Il loro è “Un rapporto che fa invidia a tanta gente”, come la stessa Alberti ha raccontato nel corso di un’intervista rilasciata ad Ambra Lo Faro per #LatoB. I due si sono sposati nel 2003 e da allora non hanno conosciuto crisi. “Prima di lui per anni sono stata single, certo ho avuto qualche fidanzato poi ma non sono mai stata fidanzata e non ho mai convissuto con qualcuno perché io davo ascolto a questa mia voce interiore che diceva ‘Non è lui’.” ha ammesso la Alberti.

FRANCO OPPINI, PADRE FRANCESCO/ La provocazione: “Fulvio Abbate? Quereli anche me”

Franco Oppini e Ada Alberti: “Tra noi c’è stato subito un bel feeling”

Quando nella sua vita è arrivato Franco Oppini, per Ada Alberti non è stato semplice tenere salde le redini di un rapporto che doveva fare i conti con un ingombrante passato. “Con Franco non è che sia stato subito facile. – ha infatti ammesso l’astrologa – Io, abituata ad essere single, ti arriva quest’uomo che ha un bel bagaglio di esperienza dietro, un’ex moglie, un figlio… dovevo avvicinarmi alla sua vita e l’ho fatto, semplicemente perché ho capito che era una bella persona e che c’era un bel feeling tra noi. Mi sono innamorata.” Un amore che oggi è più forte che mai.

LEGGI ANCHE:

Franco Oppini/ "L'amicizia tra Francesco e Zorzi? Durerà nei secoli ma solo se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA