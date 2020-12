Franco Oppini/ “L’amicizia tra Francesco e Zorzi? Durerà nei secoli ma solo se…”

Cos’è accaduto a Francesco Oppini dopo il suo addio alla Casa del Grande Fratello Vip 2020? A spiegarcelo è suo padre, Franco Oppini, nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News. L’attore racconta in primis il loro incontro: “L’ho visto immediatamente alla sua uscita, perché ho preso la macchina e sono andato ad aspettarlo in albergo. – ha raccontato – Lui non se l’aspettava, mi ha visto e mi ha abbracciato forte. Mi ha detto ‘È un’esperienza incredibile’. Se ho pianto? Mi viene da piangere anche ora!” ha ammesso Oppini. Poi ha commentato la decisione di uscire: “Io credo che lui sia soddisfatto di questa esperienza, anche perché il suo contratto scadeva proprio il 4 dicembre, quindi era sua facoltà chiudere con questa avventura, non ha abbandonato. – ha precisato, per poi ricordare che – Lui è uscito per vari motivi: la fidanzata, il lavoro, l’appartamento che sta ristrutturando. Sono cose che lui aveva già previsto quando ha iniziato!”

Franco Oppini commenta il rapporto tra suo figlio Francesco e Tommaso Zorzi

Francesco Oppini “È tornato alla vita di sempre”, fa sapere suo padre Franco. “Vende ancora auto, poi è nella sua trasmissione, è tornato a casa molto contento ma mi ha detto che fa più fatica ad andare in giro perché lo fermano che lo riconoscono tutti.” ha sottolineato. La popolarità ha travolto inevitabilmente Francesco, che è piaciuto a tutti anche per il bellissimo rapporto creatosi con Tommaso Zorzi. In merito, suo padre si dice convinto che sia un’amicizia che durerà nei secoli: “Secondo me alla lunga, se si capisce questa disparità di rapporto e si riesce ad istaurare un’amicizia vera, sono anche le più sentite e profonde, proprio perché nascono da un sentimento più profondo.”



