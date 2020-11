Franco Oppini: “Le frasi di Francesco? Sono indignato”/ Fredella: “Andrebbe punito”

Anche Franco Oppini ha deciso di dire la sua in diretta a Pomeriggio 5 sulle frasi shock pronunciate dal figlio Francesco nella Casa del Grande Fratello Vip. “Sono perfettamente d’accordo con Alba questa volta e con le sue parole anche molto dure. Sono indignato e anche un po’ amareggiato.” ha esordito. “Tu Barbara sai quanto io e Alba abbiamo cercato di dargli un’educazione di un certo tipo, con dei valori importanti e sicuramente questo è un errore e uno sbaglio enorme. Chiedo scusa addirittura io, anche per mio figlio.” Oppini poi si concentra sul mancato provvedimento nei confronti del figlio e dichiara: “La squalifica? Il Grande Fratello ha deciso di non espellerlo ma non ci sono scusanti. probabilmente hanno tenuto conto del comportamento precedente però, ripeto, non ci sono scusanti. Anche io quando Francesco uscirà vorrò parlargli da uomo a uomo.”

Francesco Fredella: “Francesco Oppini ha commesso uno scivolone e andrebbe punito”

Nel salotto di Barbara D’Urso tutti gli ospiti esprimono la propria sulla delicata vicenda. Il giornalista Francesco Fredella in particolare argomenta la sua opinione, lanciando una stoccata anche ad uno degli opinionisti: “Non mi piace anche il comportamento di Antonella Elia! – e spiega – Ieri sera avrebbe dovuto in qualche modo difendere le donne. Francesco ha sbagliato ma non si deve scusare il papà. Lui e Alba sono stati bravissimi.” Poi però si complimenta con i genitori di Oppini: “Avete dimostrato di avere un figlio con una grande educazione. – tuttavia quello di Francesco – È stato uno scivolone il suo, andrebbe punito.” Parole che trovano perfettamente d’accordo anche Barbara D’Urso.



