Franco Oppini - icona del cinema italiano - tra vita privata e carriera: l’amore per Alba Parietti e il successo mancato con I Gatti di Vicolo Miracoli.

Innumerevoli sono i volti che hanno elevato il concetto artistico di comicità in Italia e, fra i più altisonanti, spicca il nome di Franco Oppini. Attore capace di unire irriverenza e ironia leggera, quel pizzico di serietà come preludio a battute incalzanti, mai banali. Al centro dell’attenzione non spicca solo la carriera, ma anche ciò che riguarda la sua vita sentimentale. Oggi l’attore è legato ad Ada Alberti ma in molti ricordano quella che forse è la liaison più chiacchierata: il matrimonio con l’ex moglie Alba Parietti.

“Ci siamo conosciuti, sposati, separati… Abbiamo litigato anche; ma ci siamo sempre riappacificati per il bene di nostro figlio Francesco”, queste le parole di Franco Oppini in un’intervista del passato e che descrivono in poche parole il rapporto con l’ex moglie Alba Parietti; prima, durante e dopo. Con l’ex moglie ancora oggi vanta un rapporto speciale e nonostante la fine del matrimonio celebrato nel 1981 hanno sempre cercato la serenità per il figlio Francesco, comportandosi da genitori modello a dispetto della fine del loro amore. L’ottimo lavoro è dimostrato dalla carriera del primogenito; noto come commentatore e cronista sportivo ma anche per un’esperienza importante al Grande Fratello Vip alcuni anni fa.

Franco Oppini e il grande rammarico per il mancato successo con I Gatti di Vicolo Miracoli

Una vita piena quella di Franco Oppini; sul fronte sentimentale – vedi il matrimonio con Alba Parietti e l’amore per il figlio Francesco – ma anche, come anticipato, dal punto di vista professionale. Quando si vive appieno la propria passione, può capitare di prendere decisioni che poi non vanno effettivamente nella direzione sperata. Un aspetto che è confermato da un aneddoto spesso raccontato dall’attore che, negli anni ottanta, era sulla cresta dell’onda nel mondo musicale con I Gatti di Vicolo Miracoli.

In realtà, l’ascesa verso il successo sembrò quasi utopia per Franco Oppini che decise di lasciare I Gatti di Vicolo Miracoli nel 1985. Ancora oggi, quella scelta è un grande rimpianto dato che poco dopo la band raggiunse un fragoroso successo. “Potevamo fare come le compagnie teatrali: insieme solo per un tot all’anno… Ma evidentemente qualcuno voleva emergere oltre il gruppo, raccontava Franco Oppini: “Col senno di poi potevamo evitare di scioglierci”.