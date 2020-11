Franco Oppini/ “L’incontro tra Alba Parietti e Francesco? Mi sono commosso molto!”

Si parla di Francesco Oppini nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata del 10 novembre. In collegamento c’è suo padre Franco che commenta il toccante incontro tra suo figlio e la madre Alba Parietti: “Mi sono commosso perché il Grande Fratello è stato un po’ psicoterapeuta. – ha esordito Oppini, dichiarando poi che – Francesco ha un rapporto difficile con sua madre ma non è che non abbia rapporto, anzi è splendido ma hanno dei caratteri simili e si scontrano. Il fatto che lui stando lì ci ha pensato e ripensato, facendo anche l’autocritica e abbia poi avuto la forza di dire certe cose a sua madre credo vada solo ammirato!” L’attenzione in studio si è però spostata anche sulla lite che Francesco ha avuto al Grande Fratello con Dayane Mello.

“Dayane Mello la volpe che non arriva all’uva”: Franco Oppini conferma!

A commentare il comportamento dei due gieffini anche Giovanni Ciacci, che a Pomeriggio 5 ha dichiarato: “Non possiamo mettere in dubbio la sessualità di Oppini solo perché ha dato un bacio a Zorzi. Ma chi se ne frega! E poi Dayane Mello ha iniziato il suo gioco, è iniziata la sua strategia” A fargli eco Biagio D’Anelli: “Dayane è palese che sta giocando! Oppini è un bravissimo ragazzo, si evince dal fatto che lei lo abbia corteggiato ma lui, amando la sua donna, le ha dato il due di picche e adesso fa così!” Ciacci ha allora aggiunto: “Lei è come la volpe che non arriva all’uva!” Pienamente d’accordo con questa frase Franco Oppini, che ha dunque concluso l’argomento, dichiarando: “Mi sembra chiaro è stata anche un po’ rifiutata…”



